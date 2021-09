Instagram diventa guida turistica: come usare la nuova funzione “Cerca sulla mappa”

In un primo momento la funzione Cerca sulla mappa Instagram era stata annunciata per Nuova Zelanda e Australia ma, alla fine, tra i paesi in cui verrà testata ci sarà anche l’Italia. Lo scopo è quello di rendere più semplice l’accesso a ristoranti, attrazioni turistiche e a tutti quei posti che vanno in tendenza sui social per la loro bellezza.

Verrà inoltre data, sempre geolocalizzandosi, la possibilità di vedere i luoghi più popolari sul social nelle vicinanze. Utilizzando la tab Cerca si può, inoltre, individuare le migliori attività commerciali sulla base degli hashtag utilizzati e che si stanno cercando in quel momento. Insomma, una vera e propria guida turistica che passa da uno dei social che più di tutti utilizziamo.

LEGGI ANCHE >>> Instagram e la moderazione dei contenuti: un appello in tutte le lingue del mondo

Instagram come guida turistica in tempo reale

In Italia la funzione Cerca sulla mappa è stata lanciata oggi. La funzione ha preso vita basandosi sul comportamento delle persone che utilizzano Instagram. Siete tra quelli che, per capire se un posto vale la pena di essere visitato, andate a vedere le foto più recenti scattate e caricate su Instagram di quel luogo tramite la geolocalizzazione e gli hashtag? Questa nuova funzione è stata pensata proprio per voi.

Oltre che in Italia – ottenibile aggiornando l’applicazione – la nuova funzione è disponibile attualmente anche in Grecia, Spagna e Portogallo. Il potenziale per i proprietari di piccole imprese che vogliono aggiungere e coinvolgere nuovi, potenziali clienti diventa alto grazie a questa nuova funzione.

Come funzione Cerca sulla mappa Instagram

La funzione è accessibile in due modi diversi: dalla tab di navigazione, ovvero premendo sulla nuova icona che compare in alto a destra nella tab di navigazione quando si clicca sulla lente di ingrandimento nella Home. Compaiono così luoghi popolari con hashtag di varie categorie tra locali, ristoranti e destinazioni turistiche vicine alla posizione attuale.

In alternativa è possibile utilizzare la ricerca per hashtag: quando un utente, per esempio, utilizza la ricerca #ristorante troverà tutti i risultati di attività commerciali nelle vicinanze per le quali si è utilizzato quell’hashtag. Insomma, Instagram diventa un vero e proprio bacino di informazioni turistiche classificate a seconda delle necessità. Vedendo le foto e visitando gli account Instagram dei luoghi si ha subito accesso a una serie di informazioni.