No, “About You” non ha realizzato uno spot razzista

L’Italia è il Paese delle polemiche, spesso e volentieri sul nulla. Negli ultimi giorni è finita nel tritacarne social l’azienda “About You“: si tratta di un sito di e-commerce che vende articoli di abbigliamento e accessori. L’arrivo da noi di questo nuovo portale è stato accompagnato da un’immensa campagna pubblicitaria con precisi e strategici investimenti nelle piattaforme social. Prima dell’evento di “apertura”, infatti, tantissimi influencer e personaggi dello spettacolo hanno dato spazio alla sponsorizzazione di questo sito. In attesa di capire se riuscirà ad avere lo stesso appeal di altri progetti simili (e già ben affermati in Italia) ecco che è arrivata puntualissima una polemica sterile.

Tutto è partito da uno screenshot che racconta una verità artefatta. Si tratta di uno dei tanti contenuti sponsorizzati (qui i dettagli all’interno della sezione “trasparenza” della pagina Facebook di About You che, però, non tutti possono vedere perché si tratta di contenuti visibili in base alla localizzazione) condivisi sui social.

Si tratta, dunque, di una serie di spot realizzati per il lancio social di About You in Italia. Il tutto, però, non è visibili a tutti. Le funzionalità di Facebook (ma anche di Instagram) consentono di offrire agli utenti contenuti personalizzati in base alla propria geolocalizzazione. Questo vuol dire che questa pubblicità non è visibile a tutti, ma solo a chi vive nelle zone scelte per la sponsorizzazione. Qui alcuni esempi.

About You, la bufala dello spot razzista sui social

Screenshot che hanno sollevato il caso e l’indignazione (ingiustificata) sui social. Guardando questa immagine, infatti, potrebbe saltare all’occhio un’ipotesi di razzismo. Ma non è assolutamente così. Chi ha potuto osservare questo spot personalizzato sui social ha ben compreso le dinamiche e la decontestualizzazione di questa immagine. La pubblicità reale, infatti, mostra un “cane parlante” (concetto troppo semplicistico, ma che rende bene l’idea) che racconta di come la sua padrona sia felice di aver ricevuto quanto ordinato su About You. Insomma, la frase “La mia padrona non è mai stata così felice” non viene “pronunciata” dalla ragazza nera che appare in primo piano. Si tratta, infatti, di un Point of view dalla visuale del quadrupede, come spiega anche Bufale.net.

Insomma, non si deve mai credere a uno screenshot che circola sui social perché, spesso e volentieri, un’immagine tratta da un video può essere facilmente decontestualizzata.