Il video «È pronto» a Coffee Break? No, è Ruben Coco

Non si tratta di un siparietto andato realmente in onda sulla trasmissione di La7

Uno dei trend della giornata, senza ombra di dubbio. È sempre quel caso strano della rete, per cui un contenuto – sebbene messo in circolo diversi giorni fa – diventa virale all’improvviso, esplode come un ordigno nucleare e, in pochissimo tempo, è sulle bacheche di quasi tutti gli utenti italiani dei social network. È successo per il video – diventato famoso con l’eloquente titolo «È pronto» – che mostra un opinionista ospite della trasmissione La7 alle prese con una voce molesta che lo invita ad alzarsi dalla sua postazione per raggiungere evidentemente la cucina. Il video si conclude con uno spazientito opinionista che interrompe il suo collegamento per raggiungere la voce molesta.

È pronto, il video satirico di Ruben Coco

Il video è stato ripreso dalla maggior parte degli influencer dei vari social network: sull’onda della condivisione di Trash Italiano, è diventato trending topic su Twitter e – nella giornata di domenica – la frase «È pronto» è stata in tendenza per diverse ore. Ma il video non è corrispondente a quanto accaduto in realtà. Persino La7 – che di solito, sul suo sito, si limita a riproporre le clip delle trasmissioni che hanno maggiore successo – ha dovuto precisare, attraverso un articolo sul suo sito, che il video «È pronto» non è mai andato in onda sulle proprie reti e che, in realtà, l’intervento a cui il misterioso opinionista si è sostituito era quello di Federico Rampini (che però non è stato interrotto da alcuna voce fuori campo).

Ma, allora, chi è il genio che ha realizzato un video fatto così bene da indurre in errore anche occhi esperti? Si chiama Ruben Coco, è originario d Avezzano e ha realizzato altri video di questo genere anche in passato. È una nuova frontiera dello scherzo online, che si inserisce in una tradizione che – ormai – è diventata una sorta di corrente artistica: dalle fake news volutamente ironiche di Ermes Maiolica (che, però, sfruttavano soltanto la dimensione testuale), ai video di Gian Marco Saolini, passando per “il montatore di silenzi” Alessio Marzilli (autore di memorabili clip in cui il protagonista di turno viene messo a tacere in maniera imbarazzante di fronte a una domanda o a una sua stessa affermazione realmente pronunciata).

Chi è Ruben Coco

Ruben Coco aveva pubblicato il video a tema Coffee Break (trasmissione del mattino di La7) il 17 settembre. All’inizio, il video è stato ripreso soltanto all’interno della nicchia dei followers di Ruben Coco (che ne conoscono il lavoro e che, quindi, non si sono troppo stupiti della sua bravura). Poi, per i meccanismi inspiegabili della rete, a due giorni dalla sua pubblicazione, è letteralmente diventato virale, fino a raggiungere i punti più estremi del dibattito pubblico e arrivando a provocare – come già descritto – la reazione della stessa rete che ospita la trasmissione (nel suo formato originale). Ruben Coco, per l’occasione, ha anche risposto su Twitter a chi aveva pubblicato il suo video e a chi – come Pietro Raffa – aveva svelato l’inganno.

Ultimamente, il lavoro di Ruben Coco si era concentrato sul filone delle “sigle sbagliate” e dell’intesa vincente (gioco di Reazione a Catena) sconclusionata (con combinazioni improbabili per dare le definizioni più disparate). Si può contare sul fatto che, in futuro, altri video come questi entreranno a far parte delle piccole perle che la rete (e i suoi utenti distratti) ci potranno regalare.