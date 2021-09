The Ferragnez la serie: c’è chi se l’aspettava e chi mente

Fedez e Chiara Ferragni sono i personaggi italiani più seguiti di sempre sui social network e il loro impatto mediatico non è indifferente (basti pensare alla raccolta fondi durante la pandemia). E già – a partire da questa considerazione – l’annuncio di The Ferragnez – la serie non dovrebbe stupire. Al momento, negare il loro seguito equivale al mettere la testa sotto la sabbia.

The Ferragnez la serie: l’annuncio della coppia

Chiara Ferragni – imprenditrice digitale, madre del The Blonde Salad – fa coppia fissa con Fedez – rapper italiano di «Faccio Brutto» – dal 2016 e il loro amore è convolato a nozze nel settembre 2018, in una cerimonia da milioni di ascol… ah no. No, perché in quella circostanza i due rifiutarono di vendere il loro matrimonio a qualsiasi rete televisiva, giornale, media tradizionale, in favore delle loro Instagram Stories. Pochi giorni dopo raccontarono di quanto i loro contenuti fossero andati bene sui social, con cifre pari a 3 milioni di views per story. Da quel momento è iniziata ufficialmente la rivoluzione digitale targata Ferragnez, perché che lo si voglia o no – che piacciano o non piacciano – tutto ciò che Chiara Ferragni e Fedez propongono prende il loro marchio, la loro paternità.

Agli occhi di chi fruisce ogni giorno dei loro contenuti senza ingaggiare un’analisi particolare, i due sono parte di una famiglia come tante altre, con il compito di supportarsi e sopportarsi ogni giorno, anche quando questo deve conciliarsi con l’importante incarico di crescere ed educare i due loro figli: Leone e Vittoria. Se invece si tenta per un attimo di andare un po’ più a fondo e cioè di guardare le loro azioni da un punto di vista commerciale/strategico, ecco che tutto prende una nuova forma: il concerto privato di Fedez alla moglie sul lago di Garda in occasione del loro anniversario; la paparazzata mentre discutono sullo yacht che li ospitava; la canzone «Meglio del cinema» in uscita questa settimana e – oggi – la serie The Ferragnez.

L’unposted ora finalmente posted

Ma facciamo un attimo un passo indietro. Nel 2019 – appena due anni fa – usciva sulla stessa piattaforma Prime Video Chiara Ferragni — Unposted, il film documentario sulla vita dell’imprenditrice digitale. I più attenti ricorderanno che, per quanto il contenuto riscosse parecchio successo, nel film in realtà c’era poco di realmente Unposted (poco che non si sapesse già) e chi si aspettava di trovare retroscena sulla vita matrimoniale con Federico Lucia era rimasto deluso dai pochi minuti dedicati a questo. Adesso, col senno di poi, c’è da chiedersi: non è che la serie fosse già in cantiere nel 2019? Chiara Ferragni e Fedez sono attivi sui social network più di quanto immaginiamo e il loro utilizzo è identico a quello di qualsiasi altro utente: come noi leggono i commenti, sbirciano tra le tendenze su Twitter e se possono rispondono alla domanda dei fans in un rapporto di domanda/risposta in cui il tempismo e la strategia giocano un ruolo di primo piano.

Da tempi immemori qualcuno paragona i Ferragnez alle più famose famiglie mediaticamente esposte, ad esempio ai reali d’Inghilterra (con i piccoli George e Leone a confronto) o ai Kardashian, per dirne due. E non a caso, anche questi ultimi hanno dato prova della loro presenza nel mondo digitale con la serie televisiva Al passo con i Kardashian. Coincidenze? No, non crediamo.

Una serie da milioni di likes: The Ferragnez

Naturalmente, nei post in cui i protagonisti annunciano l’uscita della serie tv nel mese di dicembre, arrivano likes e commenti neanche fossero pioggia. Su Instagram il post di Fedez ha 868 mila likes, quello di Chiara 1,4 milioni e lei scrive «L’abbiamo fatto per davvero. Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv: The Ferragnez». I più critici potrebbero domandare – e lo stanno già facendo su Twitter – «Ma chi ve l’ha chiesto?».

Nonostante tutto, nonostante il marasma di critiche, haters e titoloni che appariranno nelle prossime ore, noi i Ferragnez ce li immaginiamo così: sul divano della loro casa a Citylife mentre – soddisfatti – spuntano la casella della loro Wish List intitolata «Fare una serie tv sulla nostra vita». L’immaginazione dei fan più appassionati era arrivata a questo, ma i due non sembrano porre limiti al loro business e quindi: quale sarà il prossimo passo? Cosa sta scritto nella casella successiva?