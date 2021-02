Il fenomeno dei gruppi spam su Instagram: si possono bloccare?

Sono invasivi e ne siamo circondati. Nelle ultime settimane il fenomeno dei gruppo spam su Instagram a cui si viene aggiunti senza dare alcun consenso si sta moltiplicando e diventa, giorno dopo giorno, sempre più fastidioso. Si tratta di sconosciuti (quindi profili di utenti, spesso fake o bot, che non fanno parte della nostra cerchia di follower) che aggiungono il tuo contatto a un gruppo. Per vedere se anche voi siete entrati a far parte del mare magnum, basta entrare nei propri messaggi privati e verificare se si hanno delle richieste pendenti. Se le trovate, probabilmente sarà spazzatura. Ma esistono modi per evitare di finire in questo circo social? Proviamo a spiegare come bloccare messaggi spam Instagram.

Questo è uno screenshot che mostra quel che potreste trovarvi difronte aprendo i vostri direct Instagram e cliccando sul pulsante «richieste».

Persone, a noi sconosciute, che ci inseriscono in una chat con altri perfetti sconosciuti (e da qui la dinamica del gruppo Instagram). A che pro? Non si tratta di un contenitore vuoto per socializzare: all’interno del gruppo, infatti, vengono condivisi link spam che riportano a siti che trattano i più svariati argomenti o vendono prodotti di ogni sorta. E, a volte, i contenuti sono di carattere pornografico (spesso si tratta di short-link che, dunque, superano anche i livelli di controllo e sicurezza del social non palesando né la fonte né, tantomeno, il contenuto).

Come bloccare messaggi spam Instagram

Ma esiste n modo per evitare che tutto questo accada? La risposta è ‘nì’. Perché la funzione che appare più utile nel fornirci una risposta sul come bloccare messaggi spam Instagram è riservata solo ai creator professionali. Ed ecco una rapida guida per evitare di ricevere nuovi inviti a gruppi.

Il percorso è molto semplice. Si entra nel pannello impostazioni, si va in privacy, si preme su messaggi e si spunta la voce ‘Solo le persone che segui’ alla query ‘Consenti agli altri di aggiungerti ai gruppi’. Insomma, la funzione è impostazioni > privacy > messaggi e scegliere l’opzione più congeniale. E questa è l’unica funzione utile, ma non per tutti.

Cosa devono fare gli altri

Per tutti gli altri – ovvero i non creatore e le non aziende che hanno un profilo Instagram – le soluzioni non sono molte. Ma ci sono alcuni accorgimenti che possono essere utili. Innanzitutto non è possibile evitare di essere aggiunti a gruppi anche avendo un profilo privato. Quindi la soluzione dell’ermetismo social chiuso a riccio non risolve il problema. Però si può evitare di ricevere le notifiche delle richieste di aggiunta a un gruppo. Per farlo occorre entrare nelle impostazioni, navigare all’interno della sezione ‘notifiche’, proseguire su ‘Messaggi di direct’ e spuntare la voce no alle richieste di gruppi.

Segnalare a Instagram e bloccare

Ovviamente questo metodo non impedisce a fake o bot di invitare un profilo in un gruppo, ma almeno si evitano le fastidiose notifiche per contenuti che non interessano e che, soprattutto, sono spam. In ogni caso, questi profili si possono segnalare a Instagram e si possono anche bloccare (anche se questo non sembra fermare il fenomeno dell’assalto selvaggio nelle richieste in Dm).