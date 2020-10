Arriva la risposta di ClioMakeUp alle accuse di non inclusività per il suo correttore

ClioMakeUp ha da poco lanciato il suo nuovo correttore in quattordici diverse tonalità e, tempo 24 ore, i social si sono riempiti di critiche nei confronti della youtuber. L’accusa al prodotto era quella di non essere inclusivo considerata l’abbondanza di tonalità chiare e chiarissime a discapito di quelle per le pelli scure e medio-scure. In particolare in molti hanno evidenziato lo sbilanciamento: per le carnagioni chiare ci sono ben dieci tipologie di ClioMakeUp correttore mentre per quelle scure solo quattro. I social si sono divisi in due – facendo involontariamente pubblicità al prodotto – e Clio ha aspettato qualche giorno per dare la sua risposta.

ClioMakeUp correttore: la risposta della youtuber alle critiche



Clio ha deciso di chiarire la questione inclusività correttore in un video per Repubblica: «Le critiche sono arrivate soprattutto da chi non ha mai visto il prodotto dal vivo perché l’ho lanciato online basandosi soprattutto su una foto in cui si vedono questi correttore, queste quattordici shades, all’interno di un packaging che è frosted, ovvero non trasparente. Quindi è molto sfasato rispetto a quello che poi è il colore del correttore».

«Ci ho lavorato tantissimo con l’idea dell’inclusività»

L’idea di inclusività sta alla base del prodotto, secondo Clio, che sottolinea di aver «pensato a qualcosa che potesse essere un punto di partenza per poter soddisfare più persone possibile. Quindi, quando ho iniziato a ricevere queste critiche sono caduta dalla sedia». La youtuber ha anche chiarito che ClioMakeUp è sempre stata una realtà piccola «ma che ha cercato di includere e ascoltare tutti. Anche solo per aiutare le persone a scegliere il colore perfetto per la propria pelle abbiamo creato una mail apposta cui le persone possono scrivere e ricevere consigli sulla shades migliore per il proprio tipo di pelle».