Clio, esplode sui social la polemica per il nuovo correttore non inclusivo

I nuovi correttori di Clio non sono inclusivi. Questa l’accusa – formulata più o meno diversamente e con più o meno energia – che arriva dai social a partire da questa mattina. La nuova linea di correttori lanciata dal marchio Clio Make Up, infatti, secondo diversi utenti presenterebbe un range di colori che non risulta equilibrato e non è inclusivo per tutte le persone africano o, comunque afrodiscendenti che presentano le tonalità di pelle più scura.

Clio accusata per le shade del suo nuovo correttore

Per la polemica riguardo la nuova collezione di correttori di Clio Make Up, che secondo diversi utenti presenta un range di colori non equilibrato e non inclusivo per le persone che presentano una pelle più scura pic.twitter.com/329Le4caK3 — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) October 8, 202

La posizione di chi dà contro alla youtuber e make up artist italiana è semplice: nel 2020, con tutto quello che accade nel mondo, non si può non tenere conto. La questione non è tanto che mancano correttori per chi ha la pelle scura, ma mancano le shades: banalmente chi ha la carnagione nera potrebbe essere costretto a comprare due tonalità di correttore per ottenere l’effetto che chi ha la pelle chiara ottiene con uno. Lo sbilanciamento appare evidente: ci sono dieci shades per chi ha la pelle chiara e solo quattro per chi ce l’ha scura. Il prodotto costa 17,50 euro per 7,5 ml.

Chi si schiera a favore del correttore Clio per marketing

Il 99% delle persone che seguono Clio è bianco, lanciare tante tonalità per gente scura sarebbe stato un suicidio, anche perché l’azienda è gestita completamente da lei e il marito https://t.co/lPBCGJrug3 — 🌼 (@gioali_) October 8, 2020

Paragonare Fenty a Clio mi sembra sproporzionato per capacità finanziaria (vuoi mettere Rihanna con Clio?). È normale che per il lancio avrà optato per le shade più comuni poi amplierà lo shade range in seguito,non sarebbe la prima a farlo. Non la boccerei senza appello subito.. — Simona Miliffi (@SimonaMiliffi) October 8, 2020

C’è anche chi si schiera a favore di Clio e la difende, sottolineando come paragonare il suo marchio e quelli come Fenty di Rihanna non abbia senso per capacità economica. C’è anche chi giustifica la make up artist spiegando che il 99% delle persone che la seguono – dando per scontato che siano le uniche che comprano i suoi prodotti – sono bianche e che lanciare altrettante shades scure sarebbe stato un suicidio a livello di marketing.