L’attore Claudio Santamaria rompe il silenzio sulla perdita del figlio. Pochi giorni fa la compagna Francesca Barra aveva dato l’annuncio su Instagram di aver perso il bambino che aspettava, e sempre su Instagram con una stories, Santamaria ringrazia per i messaggi di solidarietà.

LEGGI ANCHE > Francesca Barra e Claudio Santamaria hanno perso il bambino

Claudio Santamaria parla della perdita del figlio: «Ci avete fatto sentire meno soli»

Era stata Francesca Barra con un post su Instagram a dare la triste notizia della perdita del figlio che aspettava da Claudio Santamaria. «Io e Claudio – aveva scritto la giornalista nel post – stiamo vivendo uno dei momenti più dolorosi della nostra vita». Con una storia sempre su Instagram Claudio Santamaria ha deciso di ringraziare «tutte le persone che ci sono state vicino in un momento così triste e difficile». «I vostri messaggi di confronto e affetto – scriveva l’attore nella storia durata 24 ore – ci hanno fatto sentire meno soli. Grazie».

I due, che si conoscono fin da piccoli, sono legati da qualche anno e sono convolati a nozze nel 2018. La giornalista Francesca Barra ha avuto tre figli dal matrimonio precedente. Era stata lei ad annunciare l’aborto sia Instagram prima che la notizia trapelasse ai media. «Sappiamo che tanti di voi hanno fatto il tifo per noi, il nostro amore, il nostro bambino – aveva scritto nella didascalia di una immagine completamente nera – e per questo vi ringraziamo con parole sincere che provo a condividere per quel “prima o poi si scoprirà” che doveva arrivare, ed è più giusto che arrivi da noi».

(Credits immagine di copertina: ANSA/GIUSEPPE LAMI)