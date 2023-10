Intanto Musk prosegue coi suoi cambiamenti: arrivano chiamate audio e video

Nonostante il monitoraggio costante del suo operato e le osservazioni fatte nel corso del suo anno di gestione, Elon Musk prosegue dritto per la sua strada ed è recentissimo uno degli ultimi cambiamenti su Twitter. Di cosa parliamo? Delle chiamate su Twitter, nello specifico di chiamate che possono essere sia audio che video.

Early version of video & audio calling on https://t.co/aFI3VujLMh — Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2023

LEGGI ANCHE >>> Quali sono le ragioni dietro il #notwitterday?

Chiamate su Twitter, come funzionano

L’app all in one che vuole costruire Musk, quindi, si arricchisce di un nuovo tassello: la possibilità di fare chiamate e videochiamate tramite Twitter senza la necessità di dover condividere il proprio numero di telefono. Per ora, come specificato anche nella nota inserita al retweet di Musk in merito – che rimanda alla pagina dell’Help Center di Twitter relativa alle chiamate audio e video -, è possibile utilizzare questa funzione solamente su iOS.

Gli utenti che hanno già questa possibilità hanno ricevuto una notifica push che li informava della novità. Per attivare questa funzionalità occorre recarsi nelle impostazioni di Twitter e abilitare la funzione. Viene anche data la possibilità di selezionare chi può chiamarci tra i nostri contatti, tra le persone che seguiamo e tra gli account verificati.

Una volta scelte le impostazioni più adeguate all’uso che se ne vuole fare, è possibile avviare le chiamate – sia audio che video – aprendo un DM con la persona che vogliamo contattare. Cliccando sull’icona del telefono comparirà l’opzione chiamata vocale o videochiamata. Le videochiamata sono state rese disponibili sia da Twitter mobile che da Twitter desktop.

Chi può fare chiamate su Twitter?

Attualmente non è ancora dato saperlo, nel senso che l’azienda non ha fatto comunicazioni ufficiale. Sono tuttavia trapelate voci secondo le quali l’utilizzo sarebbe esclusivamente destinato agli abbonati di X Premium e non riguarderebbe coloro che stanno su Twitter senza corrispondere una cifra per l’abbonamento.