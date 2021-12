Si dimette il CEO di Onlyfans, la palla passa a Ami Gan: chi è la nuova guida

Dopo le tante polemiche che hanno colpito Onlyfans, arriva anche la dimissione del CEO. Tim Stokely, fondatore della piattaforma, ha scelto di dimettersi dalla posizione di CEO che ha occupato finora a favore di Amrapali “Ami” Gan, che succede a lui con effetto immediato dopo essere stata portavoce. «Ami ha una profonda passione per il business di Onlyfans – si legge in un comunicato stampa dell’ormai ex CEO Onlyfans – e sto passando il testimone a un amica e collega che ha la visione e la spinta per aiutare l’organizzazione a raggiungere il suo enorme potenziale». Una scelta che, nonostante sembri presa serenamente, risulta essere insolita.

LEGGI ANCHE >>> Mia Khalifa su OnlyFans fa attivismo contro l’industria del porno e non solo

La scelta insolita del CEO di Onlyfans

Una scelta che è stata definita insolita, come ha sottolineato anche Mashable, pensando al fatto che Gan è entrata a far parte del team solo lo scorso anno. Da allora ha ricoperto vari ruoli, tra cui quello di Chief Marketing and Communications Officer, lavorando in ambito marketing e in ambito comunicazione. «OnlyFans è ancora una nuova azienda e Ami porta un’energia fresca e riflette chi siamo», l’ha elogiata l’ex CEO nel passaggio di testimone.

Una strategia audace di cui si vedranno i frutti solo con il tempo, capendo quale direzione prenderà l’azienda con la guida di Gan: «Non vedo l’ora di continuare a lavorare a stretto contatto con la nostra comunità di creatori per aiutarli a massimizzare il controllo e a monetizzare i loro contenuti. Mescolando la tecnologia allo stato dell’arte con il capitale creativo, ci impegniamo ad essere la piattaforma di social media più sicura del mondo».

Stokely verso «nuove imprese»

Questo ha affermato Stokley lasciando la direzione. La società non ha voluto commentare ulteriormente la notizia, facendo comunque presente che l’ex CEO rimarrà come consulente nella fase di transizione della leadership così da poter effettuare il passaggio di consegne con calma e in maniera precisa. Decisamente uno scossone per Onlyfans, quindi, che arriva in un momento in cui la piattaforma è sulla bocca di tutti anche per la questione dei ghostwriter che parlano con gli utenti fingendosi modelle e influencer. Gan si trova a prendere il testimone in un momento delicato, considerata anche la fiducia dei sex workers – che hanno decretato il successo della piattaforma – da riconquistare dopo la possibilità di divieto di contenuti espliciti che era emersa lo scorso settembre.