La foto di Donato Telesca, scattata da Oliviero Toscani, censurata da LinkedIn

«Ti informiamo che il post che hai pubblicato viola la policy di LinkedIn». Messaggio stringato, inviato dal team di LinkedIn alla mail della casa editrice Kimerik. Il post rappresentava la card di presentazione del libro In Piedi, scritto da Donato Di Capua. Il testo parla della vita dell’atleta paralimpico Donato Telesca, la foto di copertina – uno scatto del fotografo Oliviero Toscani – ritrae l’atleta nudo, per sottolineare l’impegno del progetto contro ogni tipo di discriminazione. Un progetto che, evidentemente, si è dovuto scontrare con l’algoritmo di LinkedIn che non ha riconosciuto né l’elemento artistico, né il nobile fine del progetto.

Linkedin censura la foto dell’atleta paralimpico Donato Telesca