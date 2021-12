Pagano credendo di parlare con influencer di Onlyfans ma a rispondere sono ghostwriter

Un’inchiesta dell’Insider ha portate alla luce una serie di problematiche strettamente legate a una società di gestione di creator su Onlyfans, tale Unruly Agency. Tra le questioni più gravi emerse c’è senza dubbio quella che vede protagonisti gli utenti e le modelle con le quali credono di parlare – talvolta pagando appositamente per avere questo tipo di rapporto a tu per tu -. Quella che fondamentalmente è stata bollata come una truffa su Onlyfans – così classificata anche da un account manager dell’agenzia stessa – ha messo l’agenzia al centro di una polemica che ha fatto emergere anche altre storture.

Truffa su Onlyfans, pagano per parlare con dipendenti di un’agenzia

Tra le varie possibilità, su Onlyfans viene anche offerta quella di interazione diretta con gli influencer seguiti. Opzione che, spesso e volentieri, comporta un sovrapprezzo. Unruly Agency è stata accusata di chiedere ai dipendenti di rispondere ai messaggi destinati a modelle e influencer, lasciando credere agli utenti di stare interagendo con quelle specifiche persone. La cosa ancor più grave e che si tratterebbe di conversazioni che riguardano questioni private e fantasie, tra cosa li eccita e perché i loro matrimoni sono falliti. L’Insider ha precisato che un dipendente ha affermato di essere «fondamentalmente un truffatore professionista». Il lavoro dei dipendenti dell’agenzia, quindi, sembrerebbe andare ben oltre l’aiuto a modelli e influencer nella creazione dei contenuti: sarebbero veri e propri ghostwriter per le modelle.

L’Insider ha provato a parlare con un paio di avvocati per capire se i termini di servizio di Onlyfans permettono una cosa del genere ed è emerso come ci si trovi in una zona grigia in questo senso: c’è chi dice che può andare bene e chi che la validità o meno di un fatto del genere dipende da come il creator ha presentato il suo servizio di chat a due.

Le altre accuse all’agenzia Unruly

Facendo ricerche è emerso anche come Unruly abbia ricevuto accuse di maltrattamento nei confronti dei dipendenti e dei creator gestiti. Alcuni creator hanno anche accusato l’agenzia di aver pubblicato contenuti di nudo loro al di fuori dei termini pattuiti – per esempio nel feed pubblico invece che in quello privato, più esclusivo – utilizzando anche scatti dei quali i creator non conoscevano l’esistenza. Viene segnalata poca chiarezza anche all’atto di firmare i contratti – con vaghi riferimenti a quello che gli avvocati dicono di fare – e all’atto di scinderli – un creator ha segnalato di aver ricevuto un ammenda di 300 mila dollari -. Stessa cosa nella gestione del denaro, con una creator che ha segnalato come l’agenzia avrebbe cambiato i dettagli bancari sull’account Onlyfans allo scopo di far arrivare i soldi all’agenzia e non alla modella. Tra frode agli utenti e maltrattamento dei dipendenti, insomma, l’agenzia non ne esce di certo bene e anche la reputazioni di Onlyfans è messa a rischio.