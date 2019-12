La bufala di Salvini sul governo «che fa diventare il centenario del PCI una festa nazionale»

Dire tutto e il contrario di tutto. Sempre. D’altronde lo ha dichiarato lo stesso Matteo Salvini: «Diffidate dei politici che non raccontano le loro giornate sui social». Ed è forse per questo motivo che il leader della Lega – in alcune occasioni – inciampa in una bufala. Non una mozzarella per allietare pranzi e cene, ma una fake news come quella condivisa nella giornata di martedì 17 dicembre sul centenario PCI e il governo che ha resto questo anniversario una festa nazionale.

Un’invenzione di sana pianta. Il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri non prevede assolutamente l’assimilazione del centenario PCI a una festa nazionale come possono essere il 2 giugno (Festa della Repubblica) e il 25 aprile (anniversario della liberazione).

Come risponde il governo Pd-5Stelle-Renzi?

Facendo diventare il centenario del partito comunista italiano una festa nazionale.

Ma questi non stanno bene!!! — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 17, 2019

Il centenario PCI e le iniziative

E se Salvini fa della propaganda populista senza neanche condividere il testo oggetto di critiche, Giorgia Meloni fa peggio. Anche lei, sempre su Twitter, ha condiviso la notizia sulla presunta festa nazionale per il centenario Pci. Solo che ha allegato anche quella parte del documento presente sul sito della Presidenza del Consiglio.

Dopo aver proposto l’incredibile stanziamento di quasi mezzo milione di euro per finanziare il centenario del PCI, ora Pd e M5S vogliono farlo diventare anche anniversario nazionale. La nascita del Partito comunista come l’Unità d’Italia! Ecco le priorità di questo Governo… pic.twitter.com/MtcUrKgA89 — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) December 16, 2019

Perché quella di Salvini e Meloni è una bufala

«La Struttura di missione assicura gli adempimenti necessari per la realizzazione dei programmi e degli interventi connessi alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale». Questo è quel che è previsto. In sintesi, dunque, si parla di tutti quegli anniversari di eventi che hanno contribuito alla storia dell’Italia e non solo. E il PCI, volente o nolente, è stato un tassello fondamentale negli eventi dal dopoguerra in poi.

