La censura della Rai sui rapporti tra Salvini e l’ex vice-cancelliere Strache

La Rai aveva mandato in onda un'intervista in cui si evidenziavano i rapporti politici tra Salvini e Strache

Per capire il clima che si respira in Rai in questi giorni, basta partire da questo semplicissimo episodio. Nel corso del giornale radio di Radio 1, infatti, è scomparso il riferimento ai rapporti tra Matteo Salvini e il vice cancelliere tedesco Heinz-Christian Strache, molto vicino ideologicamente a quella grande famiglia dei sovranisti europei. A Radio3, infatti, alle 8.45 era stata trasmessa una intervista a Nicoletta Pirozzi, dell’Istituto Affari Istituzionali. Nel corso di questa intervista, appunto, era stata fatta menzione dei rapporti tra Salvini e Strache.

La Rai censura i legami politici tra Strache e Salvini

La stessa intervista, poi, è stata tagliata nell’edizione del giornale radio di Radio 1 delle 9.00, edizione immediatamente successiva a quella andata in onda su Radio 3. La denuncia è della deputata del Partito Democratico Lia Quartapelle: «Al Gr1 delle ore 9, però, è stata mandata in onda la stessa intervista senza più alcun riferimento a Salvini. Alle 9 sono rimasti i legami con la Le Pen ma non con Salvini, sebbene è evidente che i telespettatori italiani siano molto più interessati a un partito italiano che francese».

La denuncia di Lia Quartapelle su quanto accaduto in Rai

Stando a quanto denunciato dalla Quartapelle, il taglio al Gr1 ha rappresentato un vero e proprio servizio di disinformazione su una vicenda di taglio internazionale, ma che in realtà ha una proiezione molto locale in vista delle prossime elezioni europee. Strache, incastrato da un video in cui la sedicente figlia di un oligarca russo gli offriva le sue attenzioni in cambio di favori in politica economica, è un alleato europeo di Matteo Salvini.

Il fatto che il leader della Lega non sia stato più menzionato dopo l’intrevista al Gr3 rappresenta un dato indicativo di come il nuovo corso della Rai sovranista, anche nel settore dell’informazione, stia prendendo piede nelle varie redazioni.

FOTO: ANSA/GIUSEPPE LAMI