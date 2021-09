Cecilia Sala interrompe i test per il collegamento a Omnibus: i Talebani stavano sparando contro il suo albergo

Cecilia Sala si stava collegando dal suo albergo con la trasmissione mattutina di La7, Omnibus, per fare il suo resoconto quotidiano da Kabul. La giornalista freelance, che sin dall’inizio ha raccontato con competenza quanto sta accadendo in Afghanistan con il ritorno dei talebani, si è recata sul posto da qualche giorno e continua i suoi collegamenti con diversi media italiani. La sua è stata una scelta sicuramente coraggiosa, che permette anche all’ecosistema informativo italiano di avere informazioni di primo piano direttamente dal territorio afghano. Ma non è una scelta senza rischi, come dimostra quanto accaduto questa mattina.

Cecilia Sala e il collegamento interrotto dagli spari all’hotel

Il video pubblicato su Twitter da “Fuori dalla bolla” (la rassegna stampa curata anche da Cecilia Sala) ha mostrato gli attimi concitati in cui la giornalista ha scoperto che, nell’albergo, era scattato l’allarme. Il video, pubblicato in maniera nativa su Twitter, è stato poi rimosso per lasciare spazio al tweet di La7 che aveva invece caricato il contenuto sul proprio sito.

Successivamente, la stessa Cecilia Sala ha mandato alcuni messaggi per comunicare quello che stava accadendo: in strada erano partite delle manifestazioni di solidarietà ai combattenti che stanno resistendo nel Panshir (la propaganda talebana ha dato per conquistata quest’area, ma dall’Afghanistan arrivano notizie contrastanti in merito). I talebani, a quel punto, sono intervenuti per disperdere le manifestazioni con i loro track e, per farlo, hanno esploso alcuni colpi in aria. Alcuni di questi hanno raggiunto direttamente le finestre dell’albergo che sta ospitando la giornalista italiana.

Prima abbiamo dovuto chiudere il collegamento con Cecilia. Il motivo era questo. La situazione a Kabul è calda. pic.twitter.com/2EE7tcCqlA — Fuori dalla bolla (@fuoridallabolla) September 7, 2021

Al momento, la giornalista si trova in un luogo sicuro.