La giornalista di ToloNews che aveva intervistato in diretta il portavoce talebano lascia l’Afghanistan

Lo scorso 17 agosto la giornalista Beheshta Arghand di ToloNews aveva intervistato in Afghanistan un esponente talebano e lo aveva fatto con coraggio, guardandolo negli occhi. Ieri però è stata costretta anche lei ad abbandonare il Paese per via delle pressioni in atto.

La giornalista che intervistò un talebano

La notizia dell’intervista di Beheshta Arghand aveva fatto il giro del mondo, anche perché ToloNews è il primo notiziario del Paese e aveva deciso di affidare ad una donna il ruolo di porre delle domande ad un membro dei talebani. Il network afghano descrive il video in questione sul sito ufficiale e sul canale YouTube scrivendo: «In questa puntata, la conduttrice Beheshta Arghand intervista Mawlawi Abdulhaq Hemad, un membro stretto della squadra dei media talebani, sulla situazione di Kabul e sulle ricerche casa per casa in città». Le intenzioni del proprietario di ToloNews, Saad Mohseni, erano dunque chiare: far denunciare ciò che stava accadendo nel Paese da chi per primo ricopre il ruolo di denuncia – i giornalisti – e da chi avrebbe fatto parte della categoria più esposta a restrizioni da parte dei talebani, ovvero le donne.

La giornalista di ToloNews lascia l’Afghanistan

Con la stessa velocità con cui si è diffusa appena due settimane fa la sua eroica intervista, in questi giorni si diffonde con altrettanta rapidità la notizia della partenza di Beheshta Arghand dal Paese. Come suggerisce Ansa, la giornalista stava aprendo una nuova strada, una frontiera, ma il suo lavoro è stato interrotto nel momento in cui ha deciso di lasciare l’Afghanistan, per via dei pericoli a cui sono soggetti sia i giornalisti che l’intera popolazione. In un messaggio inviato alla Cnn Arghand si rivolge senza alcuno scudo e ammette: «Ho lasciato il Paese perché, come milioni di persone, temo i talebani».

Saad Mohseni, proprietario di ToloNews, commenta il caso e lo descrive come rappresentativo dell’intera situazione in Afghanistan. Un Paese dal quale «quasi tutti i noti reporter e giornalisti se ne sono andati», dice Mohseni alla Cnn e svela come stiano lavorando «come matti per sostituirli con nuove persone».

Ma quelle nuove persone non saranno accomunate dalla medesima paura che ha spinto la giornalista Beheshta Arghand ad abbandonare il Paese? Quale afghano rimarrebbe lì a metterci la faccia e a rischiare la vita se avesse la possibilità di deviare le pressioni dei talebani partendo?