Susanna Ceccardi bocciata nella ‘sua’ Cascina

Da quella cittadina in provincia di Pisa è partita la sua avventura politica. Dapprima come componente del Consiglio comunale, poi la ‘promozione’ a sindaca, fino al risultato delle elezioni Europee che l’ha inviata a Bruxelles come europarlamentare della Lega. Ma proprio lì arriva la sconfitta più cocente: Susanna Ceccardi a Cascina è stata sconfitta da Eugenio Giani. Matteo Salvini, nel corso dei suoi eventi elettorali, ha spesso e volentieri ribadito il buon governo della sua candidata alle Regionali toscane. Ma il risultato mostra come i cittadini non la pensino come il segretario del Carroccio.

Sul sito ufficiale della Regione Toscana, nella sezione in cui vengono mostrati i dettagli degli scrutini per le Regionali, il risultato è molto evidente: Eugenio Giani ha superato il 49% dei consensi, mentre Susanna Ceccardi a Cascina non sfonda quota 40, fermandosi al 38,91%. E tutte le liste a sostegno della candidata leghista hanno superato solo dell’1,03% il solo Partito Democratico (primo partito tra i 36 seggi scrutinati con il 37,8% dei consensi). Ecco il dettaglio con il confronto tra i due principali contendenti.

Ceccardi a Cascina ‘bocciata’ dai suoi ex concittadini

Un risultato al di sotto delle aspettative. E non di poco. Ceccardi a Cascina sembrava non conoscere limiti. La sua esperienza al vertice della cittadina in provincia di Pisa l’ha lanciata a livello Nazionale e Internazionale. Un mandato durato tre anni, poi la scelta di lasciare la guida della città per tentare la corsa all’Europarlamento. Missione compiuta nel 2019, quando le leghista ottenne la maggior parte delle preferenze elettorali, assicurandosi un seggio a Bruxelles. E non di poco. Come mostrano i dati delle Europee dello scorso anno, la leghista ha ottenuto quasi il triplo delle preferenze rispetto alla rivale principale, Alessandra Nardini (del Partito Democratico), con un netto 2.984 a 1.104. Poi, evidentemente, è accaduto qualcosa. E la ‘sua’ Cascina ha scelto di dare fiducia a Giani per la guida della Regione.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Susanna Ceccardi)