Cos’è successo nel Mar Rosso? E che c’entra internet?

La questione del #MarRosso e dei cavi sottomarini legati alle reti di telecomunicazioni è più aperta che mai. Il danneggiamento dell’infrastruttura, secondo alcune stime, avrebbe potuto impattare sul 25% del traffico internet globale.

Cavi sottomarini nel Mar Rosso, cosa sta succedendo

Le tensioni in Yemen hanno sicuramente puntato la lente d’ingrandimento su un problema che, da diversi anni, sta facendo venire il mal di testa a tutte le principali telco. Il mare, si sa, è pieno d’insidie e il fatto che proprio nel mare, a metri e metri di profondità, ci siano le “autostrade del web” da cui dipendono vite, affari, relazioni in tutto il mondo non fa dormire sonni tranquilli. Soprattutto nel bel mezzo di disordine geopolitico a livello internazionale.

Si potrebbe pensare, infatti, che il viaggio dei dati da un punto all’altro del mondo avvenga in modo meramente etereo. Senza strutture tangibili. In realtà, il concetto di cloud è solo una piccolissima parte del funzionamento della rete globale connessa. Basti pensare che nella grande mappa dei cavi sottomarini che ci permettono, quotidianamente, di navigare su internet ci sono milioni di chilometri di infrastrutture che scorrono lungo i fondali. Da Nord a Sud, da Est a Ovest.

Il monografico di Giornalettismo ha provato a spiegare qualche elemento in più su una vicenda che, nel grande marasma che si sta verificando nell’area, rischia di passare in secondo piano. Quando invece, dalla tenuta di internet, dipende buona parte – se non tutta, ormai – dell’economia globale.

Il caso dei cavi tranciati nel Mar Rosso e la paralisi del 25% della rete internet

È stata veramente colpa degli Houti?

Perché il Mar Rosso è stato sempre strategico per il passaggio dei cavi sottomarini

Il precedente del 2022: il cavo da Marsiglia a Hong Kong tranciato nel Mar Rosso

Internet non è solo cloud: la grande mappa dei cavi sottomarini