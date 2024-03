Perché il mar Rosso è sempre stato strategico per il passaggio di cavi sottomarini

La risposta che si può dare a primo acchito è che il mar Rosso è strategico per il passaggio dei cavi sottomarini che consentono il funzionamento di una fetta importante di compagnie di telecomunicazioni (e quindi anche di internet) a livello globale perché in quell’area transitano il sistema AAE-1, che connette l’Asia orientale con l’Europa, attraverso l’Egitto, e la Cina con l’Occidente, tramite Pakistan e Qatar; l’Europe India gateway, che connette l’Europa meridionale con Egitto, Arabia Saudita, Djibouti, Emirati Arabi Uniti e India; il Seacom, che connette l’Europa all’India passando per l’Egitto e il Kenya e arriva fino al Sud Africa; e il Tgn, che collega l’India all’Europa, passando per l’Arabia Saudita e l’Egitto.

LEGGI ANCHE > Quali tipi di connessione esistono in Italia e qual è l’equivoco sulla copertura della rete

Cavi sottomarini nel mar Rosso, l’importanza strategica dell’infrastruttura

Grandi porzioni di Asia e di Africa, dunque, vengono raggiunte grazie a questa tipologia di infrastruttura che transita nel mar Rosso. E se si considera che uno stato come l’India può essere a buon diritto indicato come uno dei principali target per i business che sono incentrati totalmente sul digitale, possiamo capire quanto possa essere delicato mantenere salda questa infrastruttura in questa specifica area.

In generale, si prevede che entro il 2025 il 75% della popolazione mondiale sarà connessa a Internet (principalmente tramite dispositivi mobili). Dunque, aree come quella del mar Rosso – all’interno delle quali insiste un’ampia concentrazione di consorzi di telco o di grandi aziende che autonomamente intendono investire nel campo della cablatura sottomarina per portare la rete mobile in giro per il mondo – risultano essere di fondamentale importanza.

Il mar Rosso, che è sempre stato un crocevia anche di natura commerciale, dimostra di essere una volta di più un’area calda del pianeta, anche per tutto ciò che riguarda le telecomunicazioni. Uno dei gruppi interessato che ha realizzato l’infrastruttura, Europe India gateway, è tra quelli che vengono utilizzati da Vodafone per le sue connessioni (l’azienda ha a disposizione 80 infrastrutture di cavi sottomarini, che le consentono di portare il suo traffico in 100 Paesi del mondo). Essendo Vodafone uno dei più grandi operatori al mondo ed essendo strategica l’infrastruttura del mar Rosso, si può capire quanto possa essere importante l’impatto di un eventuale problema in questa zona. Anche se, in ogni caso, le grandi compagnie di telecomunicazione si affidano a più infrastrutture di questo tipo per continuare a erogare il servizio.