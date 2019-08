Anche a Ferragosto non si ferma l’attività del ministro Matteo Salvini che, oggi, si è recato a Castel Volturno per partecipare al Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Fuori dall’edificio pubblico dove il ministro dell’Interno si è recato in visita, si è radunato un gruppo di contestatori che – visto il clima agostano – ha pensato bene di lanciare qualche gavettone pieno d’acqua, tra un coro goliardico e l’altro, verso l’automobile del ministro dell’Interno.

Carabiniere gavettoni, il video: «Almeno mirate bene»

#Salvini arriva a Castel Volturno. I contestatori lanciano i gavettoni pic.twitter.com/BHqypAHXAH — Local Team (@localteamtv) August 15, 2019

Ovviamente, la forza pubblica – rappresentata in questo caso dai carabinieri – ha cercato di arginare le proteste, cercando di far leva anche sull’arma dell’ironia. Non ci sono state scene di violenza, ma la contestazione, questa volta, sembra essere stata gestita con il buon senso e con una certa rilassatezza. Un carabiniere, infatti, avvicinatosi ai manifestanti si è reso protagonista di un’affermazione che sta diventando virale su Twitter: «Almeno mirate bene» ha detto con una faccia sconsolata.

Il servizio d’ordine del ministro Salvini, in servizio anche a Ferragosto, ha saputo fronteggiare con un pizzico di ironia la protesta (che comunque, al di là dei cori goliardici, è sempre stata pacifica), stemperando i toni molto tesi degli ultimi giorni, dove invece contestatori del ministro Salvini sono stati anche assaliti da manganellate degli agenti della Digos.