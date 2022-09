I cani della regina non saranno sepolti vivi con lei

I cani della regina Elisabetta II non saranno sepolti vivi con lei. Tanto ovvio quanto superfluo perfino da dire seduti al bar parlando di Roma, Lazio, Inter o Milan. Eppure c’è come sempre qualche stupidissimo buontempone che si diverte a mettere in giro le classiche fake news per avere un po’ di visibilità in più.

Come riporta il sito facta.news, Il 9 settembre 2022 è stato pubblicato un tweet in cui si legge: “Ma in che senso i cani della regina verrano sepolti vivi con lei?”.vIl tweet fa riferimento al decesso di Elisabetta II, regina del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord, avvenuto l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni e ai suoi funerali, che si terranno lunedì 19 settembre 2022 nell’abbazia di Westminster. La notizia secondo cui il corpo della Regina verrà seppellito insieme ai suoi cani ancora in vita è però ovviamente falsa. A fornire tale informazione infondata è stato infatti il sito web britannico Reductress, che l’8 settembre 2022 ha pubblicato un articolo intitolato “Che tenerezza! I corgi della regina Elisabetta si preparano a essere seppelliti vivi con lei”. Come si legge tra le informazioni presenti sul sito web, tuttavia, Reductress è la ‘prima e unica rivista satirica femminile’, che con il suo umorismo intende parodiare ‘il tono condiscendente dei media femminili popolari’. La regina Elisabetta è stata una grande appassionata di cani e in particolare di welsh corgi pembroke, arrivando ad allevarne più di 30 nel corso della sua vita, di cui 5 sopravvissuti alla sua morte, come riporta il sito web di Newsweek (due corgi chiamati Muick and Sandy, un dorgi chiamato Candy e due cocker spaniel inglesi). Non esistono ancora piani ufficiali riguardo il futuro degli animali, ma la biografa della famiglia reale Ingrid Seward ha suggerito a Newsweek che potrebbero essere affidati alle cure del principe Andrea, secondogenito della Regina nonché la persona che aveva originariamente acquistato i cani.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]