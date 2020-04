Canale 5 non sa più cosa inventarsi per portare al termine una settimana di programmazione televisiva in prima serata. Il problema è comune anche alle altre reti, ma se Rai 1 offre comunque sempre nuove fiction mentre Italia 1 punta vincendo su Harry Potter con l’usato sicuro, la rete ammiraglia del Biscione sta mostrando di essere in grande sofferenza.

L’unico programma che sta davvero ottenendo grandi risultati è Ciao Darwin 8, che totalizza una media superiore al 16% di share. Proprio per questo Canale 5 ha pensato di puntare tutto sull’intrattenimento e sono in arrivo le repliche di due programmi molto fortunati in termini di auditel. Nelle prossime settimane rivedremo Tu si que vales e Scherzi a Parte.

Tu si que vales occuperà da mercoledì 15 lo spazio lasciato libero dal Grande Fratello Vip. Canale 5 proporrà le repliche del programma con Maria De Filippi relative a delle vecchie edizioni, non sappiamo ancora quale. Da venerdì 17 aprile, il 10 andrà il film Quasi amici tornerà Scherzi a Parte. Il programma non va in onda dal 2009 nonostante quell’ultima edizione condotta da Claudia Amendola, Teo Mammucari e Belen Rodriguez fece registrare ascolti importanti.

Staremo a vedere se anche questi due programmi avranno lo stesso successo del Game show condotto da Paolo Bonolis.