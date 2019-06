La Nasa omaggia Camilleri, nella foto del giorno del Solstizio d’estate si vede la spiaggia di Montalbano

Anche la Nasa rende omaggio ad Andrea Camilleri, lo scrittore siciliano da qualche giorno ricoverato in gravi condizioni al Santo Spirito di Roma. Lo fa scegliendo come foto del giorno del Solstizio d’estate un’immagine che comprende anche Punta Secca, dove si trova la casa di Montalbano, il commissario nato dalla fantasia di Camilleri. La foto è stata scattata da Marcella Giulia Pace dell’Unione Astrofili Italiani (Uai).

Così è stata scattata l’immagine che immortala anche la spiaggia di Camilleri

L’immagine è il risultato di circa un anno di lavoro, ovvero del periodo compreso tra il Solstizio d’inverno 2018 e quello d’estate 2019. «Ho fotografato il Sole ogni dieci giorni dalla stessa postazione, Gatto Corvino a Marina di Ragusa, e allo stesso orario per un anno» – ha spiegato Pace. L’orario è quello delle 4:45 del pomeriggio, che corrisponde al tramonto più anticipato dell’anno e che, dalla postazione individuata dalla fotografa, cade il cinque dicembre. La scelta di Gatto Corvino è presto detta: in quel punto l’orizzonte è libero da qualsivoglia ostacolo e consente di immortalare il Sole al tramonto in condizioni ottimali.

Nella foto il Sole al tramonto disegna un analemma nel cielo: ecco di cosa si tratta

L’immagine ottenuta dal lavoro di Pace mostra al centro il Sole che tramonta a Ovest all’Equinozio. Si vede bene come, passando dal Solstizio d’inverno a quello d’estate, il tramonto si sposti verso destra sulla linea dell’orizzonte, da Sud-Ovest verso Nord-Ovest. Il risultato del lavoro di Pace è un analemma, ovvero una curva a forma di otto disegnata nel cielo dal Sole. «A me piace pensarla come un pesce che si tuffa nel Mediterraneo, nelle stesse acque in cui fa il bagno il commissario Montalbano» – ha concluso l’astrofotografa.

Il precedente di Marcella Giulia Pace: la Nasa si era innamorata di un altro suo scatto

È la seconda volta che uno degli scatti di Marcella Giulia Pace viene scelto come foto del giorno dalla Nasa. L’ultima volta era successo a settembre 2018, protagonista questa volta era il disco lunare sullo sfondo di una fontana rossa di lava che fuoriusciva dall’Etna