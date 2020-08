Chi è Calogero Nicolas Valenza, il 27enne italiano scomparso in Egitto

C’è un altro italiano di 27 anni di cui non si hanno più notizie in Egitto. Calogero Nicolas Valenza ha dato le ultime informazioni alla famiglia domenica mattina (23 agosto) alle 11. Da allora, nessuna nuova notizia. Calogero Nicolas Valenza, originario di Gela, vive in Spagna da diverso tempo e si stava recando nel Paese del nord Africa per andare a trovare un’amica.

Chi è Calogero Nicolas Valenza, il ragazzo scomparso in Egitto

Il passato di Calogero Nicolas Valenza, coinvolto in questioni relative all’uso di stupefacenti, può aver inciso sulla sua scomparsa. Il ragazzo di 27 anni, infatti, era stato segnalato dalle autorità. Dopo la notizia della partenza da Barcellona verso Il Cairo, la famiglia Valenza non ha ricevuto più messaggi dal figlio, con il cellulare che risulta da giorni non raggiungibile.

Per questo si sono rivolti al ministero degli Esteri, con la Farnesina che avrebbe comunicato ai familiari il fatto che Calogero Nicolas Valenza fosse stato fermato dalle autorità egiziane. Intanto, oltre all’azione di sensibilizzazione portata avanti dall’avvocato Nicoletta Cauchi, alla quale la famiglia Valenza si è affidata, sui social network, il fratello minore di Calogero Nicolas Valenza sta cercando aiuto per capire se qualcuno possa avere qualche informazioni in più sull’itinerario del 27enne.

La vicenda è ancora nelle sue fasi iniziali e la scomparsa potrebbe essere collegata a diversi fattori, tra i quali anche il fermo di polizia e il riserbo che le autorità egiziane usano in questi casi. Le difficili relazioni diplomatiche tra Italia ed Egitto, dopo i casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki, non sono buone e, per questo motivo, sarà ancor più difficile trovare collaborazione per fare chiarezza su quanto accaduto a Calogero Nicolas Valenza. Si attendono sviluppi.