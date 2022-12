Google sta sviluppando un’intelligenza artificiale per “tradurre” la calligrafia dei medici

La fase di test è stata avviata in India. Basterà scattare una fotografia alla prescrizione e utilizzare Google Lens per avere una trascrizione chiara

Alzi la mano chi si è trovato, almeno una volta nella vita, di fronte all’impossibilità di capire cosa fosse stato scritto in una prescrizione medica. Ciascuno di noi, praticamente tutti, hanno avuto esperienze simili. Prima dell’arrivo della ricetta elettronica (o dematerializzata, con il governo che questa mattina ha deciso di prorogare di un anno quella norma che era in scadenza il 31 dicembre 2022), la calligrafia dei medici ha creato tantissimi problemi. Ed era diventata una sorta di status symbol – probabilmente provocato dalla continua necessità di compilare a mano le “ricette” – che metteva in difficoltà anche le farmacie, con i dipendenti che dovevano cercare di interpretare lettere e parole non sempre scritte in modo chiaro.

E ora l’intelligenza artificiale potrebbe avere un ruolo fondamentale per rendere più chiara – quasi a mo’ di traduzione – la calligrafia medici. Perché Google, attraverso il suo strumento Lens, ha avviato una fase di test affinché la traslitterazione di un testo scritto su carta. Basterà, dunque, una fotografia al foglio della prescrizione medica per consentire all’AI sviluppata dal colosso di Mountain View di iniziare la sua scansione del testo e la “traduzione”.

We’ve started working on the complex process of identifying what’s written on medical prescriptions by building an assistive model to digitise it, using AI, for medical healthcare professionals.#GoogleForIndia pic.twitter.com/XD8YwJ6HBr — Google India (@GoogleIndia) December 19, 2022

Calligrafia medici incomprensibile? Google prova a “tradurla”

Il progetto è stato annunciato in India, dove è iniziata la sperimentazione di questa evoluzione di Intelligenza Artificiale basata sulle caratteristiche del già funzionante Google Lens. Dunque, qualora i test dovessero confermare le premesse, basterà la fotografia di una prescrizione medica – che deve essere caricata attraverso la già esistente (sia per Android che per iOS) applicazione mobile – affinché si possa procedere con una rapida “traduzione” e traslitterazione di quanto scritto con la classica calligrafia medici.