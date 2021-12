California indaga su trattamento dipendenti afroamericane a Google

L’autorità dello stato della California che supervisiona il rispetto dei diritti civili sta indagando sul trattamento delle lavoratrici afroamericane a Google, dopo presunti incidenti di molestie e discriminazione. È quanto riporta il quotidiano britannico ‘The Guardian’, ripreso dall’agenzia di stampa Ansa.

LEGGI ANCHE –> Quirinale, presentato progetto Google Arts & Culture

Avvocati e analisti del dipartimento statale per l’equità nell’occupazione hanno intervistato ripetutamente diverse donne afroamericane che hanno lavorato per Alphabet – la casa madre di Google – sulle loro esperienze in quella società. Google, dal canto suo, afferma di essere concentrata sulla “costruzione di una equità sostenibile” per le due dipendenti ‘black’ e che il 2020 è stato l’anno che ha registrato il maggior coinvolgimento delle persone che appartengono a razze diverse. “Il nostro obiettivo è garantire che ogni dipendente viva Google come un luogo di lavoro inclusivo”, ha affermato. “Continueremo a concentrarci su questo importante lavoro e a indagare a fondo su eventuali dubbi, per assicurarci che il nostro posto di lavoro sia rappresentativo ed equo”.

Il DFEH (dipartimento della California per l’occupazione e la casa) ha intervistato i lavoratori che hanno presentato denunce formali e quelli che non lo hanno fatto, dimostrando che il regolatore ha cercato più esempi di potenziali maltrattamenti. Per anni gli uomini di colore nel settore tecnologico hanno affermato di aver affrontato commenti denigratori ed esperienze scoraggianti, come essere stati chiusi fuori dagli uffici perché le guardie di sicurezza e i colleghi si sono chiesti se lavorassero effettivamente lì. Poiché più donne nere si sono unite alla forza lavoro, tali denunce sono aumentate.

Sette dipendenti attuali ed ex di Google in California hanno detto all’agenzia Reuters di essere stati emarginati in progetti come donne nere e non presi sul serio come colleghi con background diversi. Timnit Gebru, un ricercatore di intelligenza artificiale, ha affermato che Google l’ha licenziata un anno fa per aver criticato la mancanza di diversità della forza lavoro e per aver combattuto contro i manager che si opponevano alla pubblicazione di un documento critico da lei scritto. Erika Munro Kennerly, che ha supervisionato i team di diversità e strategia di Google prima di dimettersi l’anno scorso, ha dichiarato alla rivista Corporate Counsel a gennaio che “c’è un tono generale di essere sottovalutata” come donna di colore in Google.



[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]