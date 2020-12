L’endorsement social di Calenda a Bertolaso (suo probabile rivale a Roma)

Sui suoi canali social non ha mai risparmiato critiche nei confronti di Domenico Arcuri. Carlo Calenda ha attaccato, spesso e volentieri, l’attuale Commissario Straordinario per l’emergenza Coronavirus nominato mesi fa da Giuseppe Conte. A lui ha ascritto diverse – numerose – responsabilità su molti dei compiti che doveva svolgere e portare a compimento durante questo periodo complicato per tutto il Paese. Ma oggi fa rumore il binomio Calenda-Bertolaso per l’endorsement del leader di Azione nei confronti dell’ex capo della Protezione Civile.

In risposta a un articolo de Linkiesta, condiviso su Twitter del direttore della testata Christian Rocca, Carlo Calenda ha scritto:

Più che altro mettete Guido Bertolaso al posto di Arcuri. Altro che petali e ciance. Ma subito. https://t.co/7AUfZzjp29 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) December 14, 2020

Il tema, nello specifico, è la trovata di utilizzare padiglioni a forma di primule annunciati domenica dal commissario Arcuri parlando dei luoghi predisposti per le vaccinazioni anti-covid (di un vaccino che ancora non c’è). Il progetto è stato donato dall’architetto Stefano Boeri, ma la polemica di Calenda non riguarda questo.

Calenda-Bertolaso, l’endorsement contro Domenico Arcuri

Il leader di Azione, infatti, ritiene inadeguato per la gestione dell’emergenza Covid in Italia. Aspetti critici già sottolineati fin dall’inizio del mandato del Commissario straordinario, cioè dai tempi delle mascherine. Ora però, il binomio Calenda-Bertolaso è molto curioso. Non perché l’ex ministro non possa ritenere l’ex capo della Protezione Civile (che ha svolto anche il ruolo di consulente per alcune Regioni nel corso degli ultimi mesi), ma per un motivo ben preciso.

La vista sul Campidoglio

Anche se non è ancora stato confermato – ma ci sono alcuni indizi che vanno in questa direzione – Guido Bertolaso potrebbe candidarsi alla poltrona di sindaco di Roma con il Centrodestra. Salvini, Meloni e Berlusconi (o Tajani) non lo hanno ancora confermato, ma i leader di Forza Italia e Lega hanno più volte fatto trapelare questo nome. Dall’altra parte (oltre a Virginia Raggi) c’è in corsa anche Carlo Calenda (con il Pd che ancora non ha sciolto le riserve sul suo appoggio). Insomma, un endorsement al suo prossimo rivale.