Claudio Cerasa invita i big della politica a farsi vaccinare: chi (non) risponde?

Sulle ali dell’entusiasmo per le immagini che arrivano dalla Gran Bretagna – dove la prima donna (Margaret Keenan, 91 anni) si è sottoposta alla vaccinazione contro il Covid-19, seguita subito dal primo uomo (che si chiama William Shakespear, tra l’altro), il direttore del Foglio Claudio Cerasa ha lanciato un’iniziativa sui social network. La richiesta del vaccino ai politici, in pubblico, per capire chi ci sta e per capire quali tra loro possono essere un esempio per una popolazione che, sul tema, appare essere abbastanza polarizzata.

Vaccino ai politici, la proposta di Claudio Cerasa

«Modesta proposta per combattere le scemenze no vax – scrive il direttore del Foglio -: far vaccinare in diretta tv tutti i big della politica, per dare uno schiaffo trasversale alla cultura complottista. Chi ci sta?». Il tag è per Nicola Zingaretti, Matteo Renzi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Luigi Di Maio, Roberto Speranza, Silvio Berlusconi. E poi ancora Carlo Calenda, Pierluigi Bersani, Giovanni Toti, Guido Crosetto, Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Massimiliano Fedriga. Tutti politici che, sui social network, hanno un seguito importante.

Chi ha risposto alla proposta di Cerasa sul vaccino ai politici

L’effetto domino, a quanto pare, è già partito. Il primo a rispondere presente è stato il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, seguito a ruota da un altro fu segretario del Pd, ovvero Matteo Renzi, attuale leader di Italia Viva. Al momento, la risposta è arrivata anche da uno dei rappresentanti dell’opposizione – che curiosamente non era stato inserito tra i tag di Cerasa -, ovvero l’esponente di Forza Italia Antonio Tajani, sempre più esposto a livello mediatico all’interno del partito di Silvio Berlusconi.

L’iniziativa è partita questa mattina e sta già raccogliendo un buon numero di adesioni, anche trasversali. C’è curiosità per come andrà nelle prossime ore. Soprattutto per quello che risponderanno Matteo Salvini, Giorgia Meloni e gli esponenti del Movimento 5 Stelle: anche da parte loro sarebbe un segnale forte alla categoria dei complottisti che, spesso, rappresenta un appetibile bacino elettorale a cui ammiccare.