Cosa ha realmente detto Toti sulle zone e i «vasi comunicanti» | VIDEO

Un messaggio molto semplice, con un principio spiegato in maniera lineare. Nonostante tutto ciò, però, le parole del Presidente della Regione Liguria sono state male interpretate sui social dando il via libera ad accese critiche. E non si parla della cosiddetta ‘zona bianca’ richiesta domenica sera in diretta su Facebook, ma di una risposta a una domanda durante la conferenza stampa di ieri – lunedì 30 novembre – per fare un punto sulla situazione Covid nella Regione. Giovanni Toti e i vasi comunicanti: parole molto chiare, ma non comprese.

Sui social, infatti, si è diffusa questa interpretazione (poi corretta in seconda battuta), riassunta in un tweet di Selvaggia Lucarelli.

“Riteniamo che tra una Regione gialla e un’altra gialla, tra una rossa e un’altra rossa, ci si debba poter spostare visto che il virus circola in egual modo. È il principio dei vasi comunicanti”. (Giovanni Toti) — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 30, 2020

Toti e i vasi comunicanti tra Regioni dello stesso colore, ma non ha detto questo

In realtà, come si evince dal video con l’estratto della parte finale della conferenza stampa di Giovanni Toti, il Presidente della Liguria parla del principio dei vasi comunicanti, ma solo per le Regioni il cui indice RT è basso e di pari livello. Insomma, a differenza di quanto sta trapelando dal governo – in attesa del testo finale del prossimo DPCM sul Natale -, il governatore chiede che la mobilità tra le zone a basso rischio sia consentita. Insomma, giallo si può muovere verso giallo.

Il discorso era ben diverso

Non parla mai di zona arancione e sulla zona rossa spiega chiaramente che non sia logico consentire gli spostamenti, neanche in direzione di un’altra Regione inserita in zona rossa. Sui social, invece, è stata data un’altra (errata) interpretazione. Forse neanche ascoltando esattamente le frasi pronunciate dal Presidente ligure.

(foto di copertina e video: da conferenza stampa Regione Liguria)