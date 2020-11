Toti chiede ai negozianti di fare sconti per gli anziani

Dopo il controverso tweet comparso sul suo profilo social lo scorso fine settimana, Giovanni Toti è tornato a parlare della situazione e delle condizioni degli anziani in questa pandemia. Con il virus tornato a sconvolgere la nostra quotidianità, nei gesti che sembravano essere quelli più semplici e normali. Secondo il presidente ligure, oltre alle misure per il contenimento dei contagi, c’è una categoria anagrafica che deve essere tutelata. E proprio in base a questo suo pensiero – che ripete da giorni, ancor prima di quella scivolata social – ha proposto ai negozianti di applicare uno sconto anziani in Liguria.

«Sto chiedendo ai negozianti di applicare sconti negli orari insoliti, meno frequentati, per incentivare gli anziani ad uscire in quelle fasce orarie», ha detto il Presidente ligure ai microfoni di Restart, trasmissione in onda su Rai2. Secondo Giovanni Toti, dunque, occorrono delle promozioni per convincere le persone più in là con l’età – quindi la fascia degli over 70 – a non recarsi presso gli esercizi commerciali negli orari in cui possono trovarsi di fronte a un maggiore affollamento. Insomma, promozioni ad hoc in ore differenziate nel giorno per evitare di entrare in contatto con potenziali persone contagiate.

Sconto anziani in Liguria, la richiesta di Toti ai negozianti

Oltre allo sconto anziani in Liguria, Giovanni Toti è tornato a parlare di quel tweet pubblicato domenica mattina sul suo profilo social che ha provocato molte indignazioni. Le scuse erano arrivate già nello stesso pomeriggio e ribadite nelle giornate successive: «Sono stato accusato di razzismo per un post scritto male, ma posso leggervi le età dei morti di oggi in Liguria. Non c’è un signore deceduto oggi che abbia meno di questa età». Insomma, modo indelicato ma il concetto resta.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Giovanni Toti)