Toti dice che «per quanto ci addolori ogni vittima, 22 decessi su 25 in Liguria erano pazienti molto anziani»

Così Giovanni Toti vuole giustificare la richiesta, da parte delle regioni, di mettere in isolamento per quanto possibile i cittadini più anziani in modo che questi non si contagino. Toti sugli anziani dice: «Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate».

LEGGI ANCHE > Perché ci sorprendiamo dello studio dell’Ispi per isolare gli anziani?

Toti sugli anziani, il tweet controverso del presidente della Liguria

«La maggior parte dei pazienti gravi nei nostri ospedali e purtroppo anche dei morti che piangiamo ogni giorno è composta da persone sopra i 75 anni» – ha detto l’esponente del centrodestra. L’intento era quello di sostenere che, proteggendo maggiormente le persone d’età più avanzata, il risultato sarebbe di diminuire la pressione – che in questi giorni è insostenibile – sugli ospedali e sulle terapie intensive.

L’infelice frase di Toti sugli anziani

Il tutto in ottica di evitare un nuovo lockdown generalizzato e – allo stesso tempo – anche la misura più blanda del divieto di spostamento di alcune regioni. La frase sui morti anziani causati dal coronavirus, tuttavia, non è stata particolarmente felice ed è oggetto di diverse critiche sui social network. Giovanni Toti ha partecipato all’incontro tra le regioni e i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza, in vista degli ulteriori provvedimenti che l’esecutivo prenderà nei prossimi giorni per affrontare in maniera ancora più decisa la seconda ondata di coronavirus che sta attraversando il Paese.

Anche la definizione di anziani come ‘persone perlopiù in pensione’ che non sarebbero indispensabili allo sforzo produttivo del Paese resta particolarmente dura da digerire. Esprimere questo concetto relativo agli over 70, in realtà, mostra una visione piuttosto limitata sul ruolo sociale delle persone anziane nella società che non può assolutamente essere declinato in base a canoni di produttività.

Toti sugli anziani, la spiegazione del tweet

Notata l’ondata di commenti ricevuti, lo staff della comunicazione del presidente della regione Liguria ha provato a chiarire: «Il senso di questo tweet, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i più colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che possono restare di più a casa e essere tutelate di più»