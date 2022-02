Calcio in streaming, chi vince? | NOVESEDICESIMI

Dazn, Amazon Prime, Infinity, Helbiz, fino ad arrivare a esperimenti di carattere più specifico e verticale. L’elenco degli OTT che si stanno attrezzando per trasmettere gli eventi sportivi in streaming si fa sempre più lungo. Un elenco che si allunga, dunque, in maniera direttamente proporzionale ai problemi che questi operatori, soprattutto al momento del lancio, hanno riscontrato. Giornalettismo ve ne ha parlato spesso in questi mesi, ma vi ha anche anticipato che questo modo di trasmettere grandi eventi di interesse rappresenta sicuramente il futuro delle telecomunicazioni: la possibilità di avere l’evento sempre a portata di mano, il fatto di poterlo condividere insieme ad altri utenti in maniera contemporanea, l’abbattimento dei costi rispetto al pregresso e – soprattutto – la possibilità di disdire gli abbonamenti in qualsiasi momento rappresentano delle frontiere da cui, ormai, sembra non si possa più tornare indietro. Per questo Novesedicesimi ha dedicato una intera settimana di approfondimenti al tema del calcio in streaming: saremo sempre condannati al buffering, ovvero a quella rotellina che gira, gira, gira, in maniera snervante proprio nel corso – magari – di un’azione decisiva, oppure ci sono delle prospettive di miglioramento?

Calcio in streaming, il fischio d’inizio

Fischio d’inizio. La trasmissione del calcio in streaming prevede una serie di fattori in combinazione per poter garantire e assicurare un servizio soddisfacente all’utente finale. Negli articoli che abbiamo realizzato sull’esperienza di Dazn con la nostra Serie A, soprattutto nel corso delle prime giornate di campionato, abbiamo provato a descrivere il suo funzionamento e l’iter che porta una immagine video da un qualsiasi stadio italiano a un qualsiasi dispositivo mobile dell’utente finale. Sicuramente, ci sono dei punti critici di questo passaggio e verranno analizzati in seguito.

Uno dei timori che, però, ha caratterizzato le fasi preliminari della distribuzione in streaming del prodotto calcio era sicuramente quello della tenuta complessiva della rete: la trasmissione delle partite avrebbe permesso il normale utilizzo delle altre piattaforme da parte dell’utente di internet in Italia? Da questo punto di vista, Flavio Luciani – CTO di Namex, il più importante IXP (Internet Exchange Point) dell’Italia centrale, ha fornito rassicurazioni in merito a Filippo Poltronieri, che per noi ha curato questo approfondimento.

E queste rassicurazioni hanno spinto sempre più imprenditori a investire nella trasmissione dello sport in streaming. Goffredo D’Onofrio ha realizzato Mola TV, un progetto che punta a unire sport e intrattenimento e a proporsi come una vera e propria alternativa tutta made in Italy ai grandi operatori del settore.

Ma questo modo di fruire gli eventi sportivi rispetta l’utente? Riesce a trasmettergli quelle emozioni che i media di una volta, molto analogici e poco digitali, suscitavano nel tifoso di calcio? L’ex radiocronista di Tutto il calcio minuto per minuto, Riccardo Cucchi, ha espresso il suo punto di vista in una sorta di editoriale conclusivo.

