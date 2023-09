L'azienda storica italiana Pavone - storicamente nota per i suoi bignè - ha scelto di puntare sulla freschezza e l'innovazione dei content creator come Maria di @burrataepistacchi. In questo articolo, infatti, racconteremo come anche un’azienda solida e presente da tanti anni sul mercato possa investire nell'influencer marketing

Cosa lega burrata, pistacchi e crostini? Spoiler: no, non solo una ricetta

Maria Stella ha 28 anni, è originaria di Bologna e – da appena due anni – è anche admin della pagina Instagram Burrataepistacchi, che conta quasi 100k followers e una community affezionata di persone che la seguono: per le ricette che propone e per la passione che mette nel combinare tra loro gli ingredienti. Come la burrata e il pistacchio, due dei dei suoi ingredienti preferiti. Il mese scorso, però, tra gli ingredienti preferiti che Maria ha portato all’attenzione sul suo profilo sono apparsi i crostini dell’azienda bolognese Pavone: ideali per un pasto fresco, salutare e – più che mai – estivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Stella | Food content creator (@burrataepistacchi)

La ricetta fa il prodotto?

La cheesecake è il formaggio spalmabile; il tiramisù è il savoiardo; il profiterole è il bignè e, nello specifico, il bignè Pavone. Si tratta di tre esempi che avvalorano l’interrogativo: la ricetta fa il prodotto? Alcuni alimenti, infatti, diventano così potenti nella tradizione culinaria dei vari Paesi tanto da rappresentare un’istituzione. Tanto che chiunque provi a minacciare alcune ricette rischia di essere accusato di infamia (si fa per dire, eh) dai propri commensali.

Con l’avvento dei video brevi sui social network, però, capita sempre più spesso di vedere ricette che evidenziano come la contaminazione tra culture, gusti, sapori e colori renda alcuni piatti unici. E, in quest’ottica, anche la Zuppa Imperiale – intoccabile nella tradizione bolognese – può trovare la sua versatilità nel suo utilizzo sotto forma di crostini.

La proposta creativa di Burrataepistacchi, bolognese DOC

«Questa insalata rappresenta l’estate!!!!! Bellissima idea» ha commentato un utente sotto il Reel che Burrataepistacchi ha realizzato per Pavone Srl: insalata di cocomero con cetriolo, feta, menta, mandorle e crostini. Come descritto da Maria, si tratta di un pasto bilanciato e veloce, l’ideale per le calde giornate estive! «Grazie alle proprietà depurative e sazianti del cocomero, alla feta come ottima fonte di proteine, sali minerali e vitamine, alle proprietà antiossidanti, antinfiammatorie delle mandorle e alla giusta dose di carboidrati presenti nei nostri crostini “zuppa imperiale”».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Stella | Food content creator (@burrataepistacchi)

Il contenuto – realizzato nell’ambito di una campagna di influencer marketing a cura dell’Agenzia Spada – ha raggiunto le 15mila visualizzazioni e il sentiment raccolto – sia nei messaggi privati che nei commenti – è stato più che positivo.

L’esempio di Burrataepistacchi e di Pavone è la prova di come anche un’azienda nata nel 1960 come piccolo laboratorio artigianale in cui si producevano paste da brodo, seguendo le ricette della tradizione culinaria emiliana, possa investire sull’innovazione e sulla crescita. E, come indicato sul loro sito, è questa scelta ad aver permesso loro «di diventare un’azienda solida e presente da tanti anni sul mercato».