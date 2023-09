Le dimissioni dall’ufficio, contro tutto e tutti: @burrataepistacchi è dar retta alle proprie passioni

La vita d’ufficio, in uno studio associato, dopo gli studi per diventare consulente del lavoro, davvero era diventato un limite insormontabile per chi della creatività ha fatto successivamente una cifra stilistica. Maria Stella (nome e cognome), classe 1995, ha trovato il suo modo di esprimersi e di essere se stessa grazie al progetto @burrataepistacchi, nato nel 2021. Da qualche mese, le girava nella testa questo pensiero stupendo: pubblicare i piatti che si divertiva a preparare in cucina, colorati, decisi, uniti dal filo conduttore dell’ingrediente goloso. Un po’ come la burrata, un po’ come il pistacchio. Del resto, le foto che aveva pubblicato sul suo profilo privato avevano attirato l’attenzione anche degli occhi più esperti: la redazione di Masterchef, addirittura, l’aveva contattata per proporle un provino. È a questa altezza cronologica che deve essere scattato qualcosa nella mente di Maria Stella.

Maria Stella di burrataepistacchi, la storia dietro al progetto

Gli anni in cui svolgeva lavoro d’ufficio sono stati vissuti in maniera molto tormentata da chi, evidentemente, non vedeva l’ora di spiccare il volo. Avvertiva la sensazione che, con il posto fisso, la sua vita intorno alla città di Budrio sarebbe stata sempre la solita, un cerchio infinito, senza guizzi. Vuoi mettere la delicatezza di un’insalata di pomodorini, di un pacchero filante al forno, di un pesto cremosissimo che si abbraccia a un fusillo?

Contro la logica e contro il parere di tutto e tutti, Maria Stella ha intrapreso la carriera della food content creator. Ogni tanto si trova a lottare contro il pregiudizio di chi le chiede se ci sia davvero lei dietro ai piatti che mette in mostra. La sua risposta è semplice: che senso avrebbe postare qualcosa preparato da altri? Dove starebbe la soddisfazione?

Una operazione onesta. Del resto, Maria Stella di @burrataepistacchi ha sempre preso a modello tutte quelle persone che hanno vissuto storie di riscatto, che si sono fatte da sé, che hanno costruito il proprio mondo un pezzo alla volta. O – come nel suo caso – un piatto alla volta, un post alla volta. Non è certo semplice, lo dicevamo anche prima, fronteggiare account che – nella maggior parte dei casi – sono sconosciuti. Non è pensabile poter conoscere ogni persona che fa parte della tua community, soprattutto se questa è composta da quasi 100mila followers.

Tra questi, inevitabile, spunta qualche hater. Sebbene Maria Stella non possa dire di essere totalmente immune da chi avanza delle critiche, il fatto di aver sviluppato una certa esperienza nel campo l’aiuta tantissimo. Capita lo stesso quando si sente ripetere le stesse domande sulla sua passione per il cibo. Sgombriamo il campo da ogni equivoco: la sua passione è genuina, la porta a essere golosa ma, allo stesso tempo, a compensare il tutto con uno stile di vita sano ed equilibrato.

Sono ingredienti che Maria Stella cerca di mettere nel suo feed, fatto di tanto pistacchio, di tante creme, di tanta croccantezza, ma anche di tanto amore per le persone che le stanno intorno. Il suo compagno, ad esempio, e la sua famiglia: con loro si può permettere di abbassare la guardia, di non dimostrare nulla, di liberare la mente. E sentire, così, che tutto andrà benissimo.