Quelli convinti che la vittoria del Sì comporterà la vaccinazione forzata

Complotti fantastici e dove trovarli! Lo sapete che, ora che ha vinto il “Sì”, sarete tutti vaccinati con la forza? Lo dice il web, quindi sarà sicuramente vero! Sia durante la campagna elettorale, sia ora che l’esito del voto è certo, una bizzarra teoria del complotto sostiene che il risultato comporterà la vaccinazione forzata di tutti gli italiani per un vaccino che ancora nemmeno c’è, tra l’altro, ma fa niente: l’importante è crederci! Ecco qualche esempio di post che si sono diffusi in rete durante la campagna referendaria:

Ecco invece un post che ha iniziato a girare non appena si è diffusa la notizia della vittoria del Sì:

Nella sezione commenti possiamo notare come i complottisti si siano “triggerati” per una notizia inventata da loro stessi, come spesso accade: