La bufala del piano vaccinale in Lombardia che in realtà è quello della Puglia

Se Milano avèsse lu màre, fosse na piccola Bbàre. E invece, le chat di WhatsApp in Lombardia sono rovente per un calendario vaccinale che riguarda proprio la regione Puglia. Nonostante la smentita della regione, con tanto di post di debunking sulla propria pagina Facebook Lombardia Notizie Online, si continua a fare confusione sul piano vaccinale della regione del nord Italia, che per diverso tempo è stato l’epicentro del coronavirus in tutta Europa.

Bufala piano vaccinale in Lombardia, non è come sembra

Come segnalato da Bufale.net, sulle chat di WhatsApp sta circolando una tabella con una serie di date e appuntamenti. La popolazione vene suddivisa in due fasce d’età: quella dai 70 ai 79 anni e quella dai 60 ai 69 anni. In base all’anno di nascita, poi, vengono esplicitate le date per la vaccinazione. Ma nessuno in Lombardia ha mai effettuato una suddivisione di questo genere.

Chi l’ha effettuata esattamente con queste modalità ed esattamente con questa tabella che circola nelle chat lombarde è invece la regione Puglia. Su questa pagina della regione governata da Michele Emiliano, infatti, si illustra la pianificazione della campagna vaccinale per le persone d’età compresa tra i 60 e i 79 anni presentata dall’assessore alla salute Pierluigi Lopalco: «La Puglia – aveva detto Lopalco – sta procedendo alla somministrazione dei vaccini con la velocità massima consentita dall’attuale disponibilità delle dosi. Con l’approvazione del Piano regionale vaccinale e con la calendarizzazione delle prossime fasi, ci stiamo preparando al tanto atteso momento in cui arriveranno sufficienti vaccini per soddisfare l’attesa dei cittadini. Il piano, in coerenza con le ultimissime indicazioni del ministero, seguirà i principi di priorità legati alle condizioni di fragilità e di età».

La notizia del piano vaccinale pugliese è di 6 giorni fa. Il tempo, insomma, per qualche buontempone – che però non si rende conto della confusione che crea in una situazione già di per sé complessa – di copiare la tabella relativa alla regione Puglia e di spacciarla per la scansione temporale di una presunta campagna vaccinale in Lombardia per over 60. Tutto falso, ovviamente.