La bufala dell’esplosione in Libano che «ha fatto volare in cielo la gente»

Quando succedono catastrofi come l‘esplosione in Libano, a Beirut, sfortunatamente i social sono un’arma a doppio taglio. Da una parte, sono una fonte preziosissima di informazioni e testimonianze dirette dell’accaduto; dall’altra, si sa, la confusione creata da eventi drammatici alimenta bufale, speculazioni e complotti di qualsiasi tipo.

In questo caso, diversi utenti sono arrivati a vedere qualcosa di ancora più tragico degli eventi stessi nelle foto ormai virali dell’esplosione. Secondo alcuni, l’impatto avrebbe infatti fatto volare in cielo la gente, l’ultima macabra bufala che emerge dai vari social.

LEGGI ANCHE >La bufala dell’esercito che controlla i bagnanti mentre i migranti vanno in fuga

L’esplosione in Libano ha fatto volare in cielo la gente: com’è nata la bufala

Secondo alcuni articoli e testimonianze in lingua inglese, le persone sarebbero state sbalzate via o spostate dall’impatto (sent flying by the explosion), un fenomeno normale quando si tratta di un’esplosione cosí potente come quella di Beirut.

Ma, credere che possa spedire le persone in cielo all’altezza di aerei ed uccelli, è impensabile. In generale, è abbastanza normale per il cervello associare cose che conosciamo a forme poco familiari, ma vista la gravità della situazione, sarebbe opportuno non pubblicare queste “visioni” come verità assoluta sui propri account Twitter e Facebook.

In realtà, ingrandendo tutte le foto (se dovesse essere necessario) pubblicate con didascalie tipo: «l’esplosione è stata così forte che quelle che vedete in cielo sono persone», oppure «i puntini neri nella foto sono persone volare in cielo», è semplicissimo vedere che si tratti di uccelli.

Tra l’altro, il problema di base è che le immagini fanno riferimento ad un momento successivo all’esplosione di Beirut. Quindi, anche se ci fossero stati degli essere umani volati in cielo (davvero improbabile), sarebbero stati avvistati durante l’esplosione stessa – anche questo molto improbabile vista la quantità di fumo e polvere – e non dopo.

Non ci resta che chiederci: Ma perchè anche quando si tratta delle tragedie più disastrose, la gente si immagine e crede a circostanze ancora più macabre?