Alla fine l’uomo dei laburisti ha detto di sì alle elezioni prima di Brexit. i cittadini della regina torneranno alle urne il 12 dicembre, grazie all’approvazione della modifica legislativa ordinaria che nella serata di martedì è stata approvata con 438 sì e 20 no. Fondamentale il voto dell’opposizione laburista capeggiata da Jeremy Corbyn.

Brexit, si andrà a votare per le elezioni generali il 12 dicembre

Dopo tanto invocarle a gran voce, Boris Johnson può dire di aver ottenuto le tante agognate elezioni anticipate. Dopo la bocciatura della sua mozione alla Camera dei comuni, BoJo deve ringraziare il leader dell’opposizione laburista Jeremy Corbyn, che alla fine ha spostato l’ago della bilancia permettendo l’approvazione della modifica della legge ordinaria, che prevedeva tra le diverse modifiche anche il possibile allargamento della platea elettorale ai giovani di 16 e 17 anni e ai circa 3 milioni di cittadini europei residenti nel Regno Unito: dettagli questi un po’ ostici al governo Tory e che sono state respinte anche dal vice speaker perché incompatibili con le raccomandazioni della Commissione Elettorale britannica che impedisce di modificare le regole prima di 6 mesi dalla data del voto. La vera battaglia in aula è stata quindi sulla data: l’opposizione premeva per il 9 dicembre, il governo per il 12. Alla fine l’ha spuntata proprio Boris Johnson, ora rinforzato dai risultati degli ultimi sondaggi. Dopo essere riuscito a ottenere l’accordo con la Ue, ora ha ottenuto anche le elezioni. Un percorso pieno di ostacoli e frenate, ma che in campagna elettorale potrà dargli lustro.

(Credit Image: © Han Yan/Xinhua via ZUMA Wire)