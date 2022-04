Il commissario europeo per il mercato interno e i servizi della commissione von der Leyen, Thierry Breton, ha lanciato il suo avvertimento a Elon Musk, dopo la notizia che il magnate di Tesla aveva acquistato Twitter per la cifra di 44 miliardi di dollari. L’avvertimento arriva qualche giorno dopo rispetto all’approvazione, da parte delle delegazioni delle istituzioni europee, del Digital Services Act, il corpus di leggi che dovrà regolamentare i contenuti delle piattaforme digitali e la loro trasparenza nei confronti degli utenti in un insieme di regole senza precedenti, non presente in nessun Paese del mondo. Ma perché Breton avvisa Musk prima ancora che ci siano i presupposti per un vero e proprio scontro?

Il monito del commissario europeo al mercato interno sa tanto di premessa a un rapporto che si annuncerà difficile. Elon Musk, infatti, è un imprenditore ritenuto sicuramente fuori dagli schemi che ha dimostrato, più volte, di avere una propria visione a proposito delle regole che dovrebbero disciplinare l’utilizzo del web, non ultime le piattaforme di social networking.

Be it cars or social media, any company operating in Europe needs to comply with our rules – regardless of their shareholding.

Mr Musk knows this well.

He is familiar with European rules on automotive, and will quickly adapt to the Digital Services Act.#DSA

— Thierry Breton (@ThierryBreton) April 26, 2022