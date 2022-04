Jack Dorsey benedice Elon Musk: «È l’unica soluzioni in cui credo»

In una sorta di benedizione urbi et orbi dall’alto della montagna della fondazione (ma anche dall’alto delle sue quote da azionista di primo livello), Jack Dorsey lancia il suo apprezzamento per l’operazione messa a segno da Elon Musk, che ha acquistato Twitter – la piattaforma che lo stesso Jack Dorsey ha fondato – per 44 miliardi di dollari. Con una serie di tweet (è significativo che Dorsey abbia recuperato il suo attivismo su Twitter proprio in corrispondenza delle trattative tra Elon Musk e la società) ha dato il via libera all’operazione, sostenendo che Elon Musk sia l’unica soluzione di cui si fida.

Jack Dorsey “benedice” l’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk

Innanzitutto, ha aperto il suo thread postando una canzone dei Radiohead (Ogni cosa al suo posto). Poi, ha iniziato a parlare dell’operazione di acquisizione di Twitter, delle speranze che ha nutrito per il social network che aveva fondato e delle sue prospettive: «Amo Twitter e Twitter è la cosa più vicina a quella che potremmo definire una coscienza globale. L’idea e il servizio sono tutto ciò che conta per me e farò tutto il necessario per proteggere entrambi. Twitter come azienda è sempre stato il mio unico pallino e il mio più grande rimpianto. È stato di proprietà di Wall Street e del modello pubblicitario. Riprenderselo da Wall Street è il primo passo corretto».

A questo punto, arriva l’endorsement a Musk: «Elon è l’unica soluzione di cui mi fidi. Credo che la sua missione sia estendere la luce della conoscenza. L’obiettivo di Elon di creare una piattaforma che sia “massimamente affidabile e ampiamente inclusiva” è quello giusto. Questo è anche l’obiettivo di Parag Agrawal (attuale CEO di Twitter, ndr) ed è questo il motivo per cui l’ho scelto. Grazie a entrambi per aver fatto uscire l’azienda da una situazione impossibile. Questa è la strada giusta. Ci credo con tutto il cuore».