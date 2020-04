Il bonus bicicletta da 200 euro (e altri incentivi per i servizi di sharing)

Nei giorni scorsi era stata avanzata l’ipotesi di incentivi per l’acquisto di biciclette, monopattini e altri mezzi di mobilità alternativa per evitare la congestione delle strade italiane con la prima parte della ripresa, meglio conosciuta come fase-2. Tutto ciò potrebbe diventare realtà a breve, con il bonus bicicletta annunciato da Paola De Micheli. La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti lo ha detto rispondendo al Question Time a Montecitorio. Il contributo dovrebbe essere di 200 euro e non si limiterebbe solamente all’acquisto di questi mezzi.

LEGGI ANCHE > Gli incentivi per l’acquisto di monopattini e bici per decongestionare traffico e mezzi pubblici

«È allo studio il riconoscimento di un ‘buono mobilità alternativa’, per i residenti nelle città metropolitane e aree urbane con più di 60.000 abitanti – ha detto Paola De Micheli alla Camera -. Si tratta di un contributo pari a 200 euro per l’acquisto di biciclette, anche quelle a pedalata assistita. Nell’elenco dei mezzi che rientrano in questi incentivi ci sono anche i veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come segway, hoverboard e monopattini. Il tutto sarà destinato anche per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale».

Il bonus bicicletta da 200 euro

Quella del bonus bicicletta (e similari) sembra essere la soluzione trovata dal governo per scongiurare assembramenti e lunghe code alle fermate di bus, metro e tram, oltre al tentativo di scongiurare lunghe code di automobili in movimento per raggiungere il posto di lavoro (o la famosa visita ai congiunti) che scelgono la via del mezzo privato a motore proprio per evitare l’affollamento sui mezzi pubblici.

La popolazione in movimento

«Con la fase-2 si metteranno in movimento circa tre milioni di persone sull’intero territorio nazionale, molte delle quali utilizzeranno mezzi pubblici – ha proseguito Paola De Micheli -. Sia le aziende dei trasporti che i cittadini dovranno osservare le misure necessarie atte a garantire un regolare svolgimento di questa seconda fase, con l’obiettivo di contenere ulteriormente il diffondersi del contagio».

(foto di copertina: da Pixabay)