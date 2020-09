Zangrillo è ottimista su Berlusconi: «Era asintomatico, poi ho rilevato un blando coinvolgimento polmonare»

«Un blando coinvolgimento polmonare» – così Alberto Zangrillo definisce l’elemento che ha convinto il San Raffaele a un ricovero per Silvio Berlusconi, dopo il tampone del 2 settembre a cui il cavaliere è risultato positivo. Questa mattina, il Corriere della Sera aveva parlato di una polmonite a uno stadio iniziale che aveva portato il medico dell’ex premier a convincerlo a ricoverarsi.

LEGGI ANCHE > Tommaso Labate spiega che Berlusconi presenta tracce di polmonite bilaterale

Bollettino Berlusconi, Zangrillo spiega che i polmoni sono coinvolti in maniera blanda

«Il tampone era programmato – ha spiegato Zangrillo nella conferenza stampa di oggi -. Abbiamo rilevato una positività in un soggetto che ho definitio asintomatico. Nel volgere di qualche ora, nella giornata di ieri, in una situazione di assoluta tranquillità, ho ritenuto di fare una visita e ho rilevato un blando coinvolgimento polmonare. Il regime di ricovero è normale. Il paziente non è intubato, respira spontaneamente. I parametri sono rassicuranti e mi fanno essere ottimista per le prossime ore e i prossimi giorni».

Bollettino Berlusconi, la spiegazione di Zangrillo sulla comunicazione dell’asintomaticità dell’ex premier

Dunque, Zangrillo ha provato a svelare l’inghippo sulla comunicazione relativa alla positività di Berlusconi: era stato lui a definirlo asintomatico, successivamente lo stesso Berlusconi aveva detto – in un messaggio consegnato al movimento femminile di Forza Italia – di sentirsi meglio perché la febbre gli era passata e perché non sentiva più dolori alle ossa. Poi, questa mattina, la notizia del ricovero che – in realtà – risaliva già alla serata di ieri.

Zangrillo ha poi spiegato che non ci sarebbe nulla di male nell’intubare Berlusconi con l’ossigeno: si tratta di una terapia prevista in questo caso, anche se – fino a questo momento – non è ancora stata adottata per l’ex presidente del Consiglio.