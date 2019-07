Nel bilancio 2018 della Lega, i 49 milioni diventano 18

Il bilancio Lega 2018 è trasparente. Lo ha ribadito Matteo Salvini in questi giorni, mentre si stavano diffondendo le voci su una presunta trattativa con la Russia e con alcuni suoi uomini d’affari. L’audio di BuzzFeed con le parole di Gianluca Savoini, l’incontro al Metropol, i retroscena su questi intrecci hanno fatto da sfondo alla pubblicazione, sul sito della Lega, dell’esercizio del 2018. In cui, effettivamente, non c’è un rublo fuori posto.

Bilancio Lega, cosa sono diventati i 49 milioni

Tuttavia, andando a spulciare nelle tabelle pubblicate dalla Lega sul suo sito internet, si nota un altro dato interessante. Bisogna andare alla voce «altri debiti» per ritrovare un capitolo che pesa molto sul bilancio Lega 2018: 18.421.578,67. In seguito a questa cifra, infatti, si può determinare che il Carroccio ha le casse in rosso, con un disavanzo di 16 milioni.

Ma che cifra è questa dei 18 milioni di euro? Si tratta di quella che siamo abituati a definire «i 49 milioni della Lega», la cifra sequestrata in seguito all’indagine per le irregolarità dei rendiconti sottoscritti dagli allora vertici del Carroccio (quando il partito si chiamava ancora Lega Nord). Ma come è possibile che questi soldi siano stati scontati di 30 milioni?

Che cosa è successo ai 49 milioni della Lega

Non soltanto la Lega, in seguito a un accordo con la procura di Genova, potrà versare in rate da 600mila euro l’anno a interessi zero per 75 anni. Ma adesso, a quanto pare, i denari sono diminuiti. La spiegazione è stata data dagli stessi estensori del bilancio 2018 della Lega: i 18 milioni sono corrispondenti al valore attualizzato – al netto dei 3,3 milioni già sequestrati nelle giacenze dei bilanci precedenti – dei 49 milioni oggetti del procedimento penale di cui abbiamo già parlato.

C’è stato infatti uno stralcio dell’intero credito verso il FUG da parte di tutte le entità che hanno subito sequestri e che nell’esercizio 2017 non hanno provveduto a iscrivere un fondo di svalutazione di pari importo.