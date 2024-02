Come fa Biden a stare su TikTok se c’è il ban per i dipendenti del governo?

Come ogni campagna elettorale che si rispetti, i politici (di ogni Paese) tengono sempre d’occhio i sondaggi, con quelle fotografie che si aggiornano costantemente e si intensificano quando il voto diventa sempre più prossimo. Non è casuale, dunque, la scelta di Joe Biden di sbarcare (anche) su TikTok, il social che – tendenzialmente – è tra i più utilizzati dai giovani e da chi, per età a anagrafica, il prossimo 5 novembre si troverà per la prima volta di fronte alla scelta del nome del prossimo Presidente americano. Dunque, non ci sarebbe nulla di male dietro questa decisione, se non il fatto che lo stesso numero uno della Casa Bianca ha disposto il divieto di installazione e utilizzato della piattaforma sviluppata dalla cinese ByteDance sui dispositivi governativi. Per motivi di sicurezza nazionale.

TikTok negli Stati Uniti è sempre stato oggetto di indagini, soprattutto legate alle possibile ingerenze elettorali e al trasferimento dei dati degli utenti. Non è un caso che, proprio per questioni di sicurezza nazionale, sia Donald Trump che Joe Biden (con tempi e modi differenti) hanno bloccato l’acquisizione da parte di Oracle. Insomma, l’unica cosa che ha unito – nel tempo – i due più forti candidati alle prossime Presidenziali USA è stata proprio questa lotta contro TikTok. E dopo una valutazione legislativa iniziata nel dicembre del 2022, dall’inizio del marzo dello scorso anno l’applicazione è stata bannata per tutti i dipendenti del governo federale. Un blocco su tutti i dispositivi governativi e il “suggerimento” di non utilizzare l’app (e non scaricarla dagli appositi store digitali) neanche sui dispositivi personali e privati.

Biden su TikTok anche se è vietato su dispositivi governativi

Questo piccolo resoconto temporale non può che aprire uno spazio di analisi e di dibattito: come fa Joe Biden a utilizzare TikTok se è vietato per legge? Ovviamente, sappiamo che non è il Presidente americano ad averlo installato sul proprio smartphone e che la gestione – come accade in ogni campagna elettorale – è stata affidata al team che cura le dichiarazioni, gli eventi e la presenza (anche sui social) del numero uno della Casa Bianca. Ma chi lavora per il Presidente è, ovviamente, anche un dipendente del governo federale americano.

Uno dei funzionari che sta curando la campagna elettorale del Presidente uscente ha detto al Guardian che sono loro che stanno gestendo quella pagina su TikTok (che in due giorni ha raccolto solamente 111mila follower) e che tutto sta avvenendo facendo la massima attenzione. Una dichiarazione piuttosto evasiva che non risponde alla domanda principale: se è vietato sui dispositivi governativi, come fa a esserci Biden su TikTok?

L’utilizzo di dispositivi personali

Vista l’assenza di risposte ufficiali sulla questione, non ci resta altro che fare supposizioni. Anzi, una sola supposizione: i funzionari della campagna elettorale di Joe Biden non stanno utilizzando, per gestire quel profilo TikTok, un dispositivo governativo. Dunque, potrebbero usare uno smartphone personale. La questione, a livello legislativo, cambia radicalmente. Ma non il concetto di base: non si può allarmare il Paese sul fatto che un’app o una piattaforma sia una potenziale minaccia per la sicurezza nazionale e poi trovare escamotage per utilizzarla a fini elettorali.