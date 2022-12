I dipendenti del governo degli Stati Uniti non potranno usare TikTok. Per legge

I dispositivi che sono di proprietà del governo degli Stati Uniti e che sono stati dati in dotazione ai dipendenti federali non dovranno in alcun modo contenere al loro interno l’app di TikTok. Si tratta del provvedimento che è stato stabilito dai legislatori del Senato Usa il 20 dicembre e che si inserisce in quella narrazione – portata avanti dalle autorità americane nell’ultimo periodo – che riguarda la scarsa affidabilità di TikTok nella conservazione dei dati personali e dei suoi presunti legami con il governo cinese.

TikTok vietato ai dipendenti federali statunitensi

Il provvedimento legislativo affida all’ufficio di gestione e bilancio della Casa Bianca 60 giorni «per sviluppare standard e linee guida per le agenzie esecutive che richiedono la rimozione di TikTok» dai dispositivi federali. Dunque, occorrerà – dopo l’approvazione del legislatore statunitense – attendere il quadro normativo dell’esecutivo per stabilire i confini entro i quali i dipendenti federali (incluse le forze dell’ordine) potranno muoversi con l’applicazione di TikTok.

Questo provvedimento, ovviamente, esclude l’utilizzo dei dispositivo personali dei dipendenti federali: su smartphone e vari device di proprietà, infatti, questi ultimi resteranno liberi di fruire TikTok come hanno sempre fatto. La proposta di legge che, invece, riguarda i dispositivi di proprietà degli Stati Uniti ha incontrato il favore di repubblicani e democratici, configurandosi così come proposta bipartisan. Il sentimento anti-TikTok che sta caratterizzando la politica Usa, dunque, sembra essere decisamente diffuso: nelle ultime settimane diversi uffici federali avevano già iniziato a dismettere TikTok dai dispositivi interni e 19 dei 50 stati hanno applicato questa disposizione negli uffici pubblici.

Secondo il social network di proprietà di ByteDance, tuttavia, le varie informazioni che stanno circolando a livello istituzionale negli Stati Uniti sono basate su false informazioni e su aspetti fortemente esagerati che riguardano l’utilizzo dei dati personali che consentono l’utilizzo dell’app.