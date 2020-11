Bici e monopattini: domani è il “click day” per i bonus del Governo

Mentre l’Italia corre verso il nuovo dpcm, domani scattano i bonus previsti per l’acquisto di bici e monopattini. Parliamo di incentivi fino a 500 euro per l’acquisti di beni legati alla mobilità sostenibile. Per questo il Governo ha messo a disposizione un sito dal quale sarà possibile collegarsi domani a partire dalle ore 9. Il bonus verrà erogato a seconda dell’inserimento della richiesta , ecco cosa c’è da sapere.

Quanto vale il bonus e cosa bisogna fare

Il bonus copre al massimo 5oo euro e fino al 60% della spesa sostenuta per gli acquisti che vanno dal 4 maggio al 31 dicembre. Quali? Biciclette, anche assistite (elettriche), monopattini, hoverboard e servizi di sharing. Il servizio interessa sia chi voglia comprare uno di questi mezzi, sia chi l’abbia già comprato. In questo caso per il rimborso va inserita la fattura, nel primo caso verrà emesso un voucher (che non tutti i negozianti potrebbero però essere al momento pronti ad accettare). Per collegarsi al portale è necessario avere sottomano lo Spid (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) la fattura eventualmente pagata e le proprie coordinate bancarie. In caso di acquisto già effettuato è necessario uno scontrino o un rimborso.

Ma attenzione: non tutti possono usufruire del buono. I destinatari sono i residenti dei comuni con più di 50mila abitanti, dei capoluoghi di regioni e delle grandi città metropolitane: una misura che penalizza di fatto i pendolari e chiunque abbia un domicilio diverso dalla residenza.

Per eventuali problemi il ministero dell’Ambiente ha fornito due numeri al quale rivolgersi: 06.57221 /06.57225722 e una mail: urp@minambiente.it

Al momento i fondi messi a disposizioni sono 210 milioni di euro, ma il Governo ha espresso la volontà di aumentarli nella prossima legge di bilancio.