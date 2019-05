Da Berlusconi a Calenda: ecco chi sono gli eletti al Parlamento Europeo

Il dato che salta immediatamente all’occhio è quello di Silvio Berlusconi, ma non solo: ecco chi sono tutti gli eletti italiani al Parlamento Europeo (73+3 quando ci sarà la Brexit). Il presidente forzista è stato eletto, a 82 anni, con 66.647 nella circoscrizione Nord Ovest per il Parlamento Europeo. Tra i forzisti illustri che andranno a Bruxelles, si segnalano Antonio Tajani (già presidente del Parlamento Europeo uscente) , Massimiliano Salini e Lara Comi. Nella Lega, stravince Salvini, primo in ogni circoscrizione con percentuali di voto da record al nord (potrebbe battere il record del milione di preferenze): il vicepremier tuttavia non andrà quasi sicuramente a Bruxelles e cederà il suo posto in lista. Bene anche Mara Bizzotto del Carroccio, che ha ottenuto un boom di preferenze nel nord-est e Eleonora Evi nella circoscrizione nord-ovest.

Gli eletti italiani al Parlamento europeo: l’elenco aggiornato

Spostandosi a sinistra, nel PD, è record di preferenze per l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, seguito dal buon risultato di Carlo Calenda: l’ex ministro dello sviluppo economico far registrare un buon risultato nel Nord Est con 73.080 preferenze che lo proiettano in Europa. Buoni risultati, nella circoscrizione centrale, per Simona Bonafè e per Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa; per entrambi è pronto un posto in Parlamento. Il medico di Lampedusa è stato eletto di fatto due volte: la prima nella circoscrizione centro e la seconda nella circoscrizione isole.

Il Movimento Cinque Stelle, che esce da queste elezioni come terzo partito nazionale, e quindi abbastanza ridimensionato, ha tra i più votati l’ex sindaco di Livorno Filippo Nogarin (6.144 voti in Italia Centrale) e Maria Chiara Gemma al Sud con 24.059 voti. Riconfermato invece l’ex parlamentare europei Ignazio Corrao, che stravince nelle isole. Non solo: c’è spazio nella circoscrizione isole anche per l’elezione di Dino Giarrusso che ha superato abbondantemente le 100mila preferenze. La seconda occasione è stata colta al volo dall’ex inviato de Le Iene.

A destra invece si registra il buon risultati di Giorgia Meloni che fa il pieno di voti nel Nord Ovest: seguono staccati, Raffaele Fitto (l’ex governatore pugliese ha ottenuto 21.310 voti) e Carmela Rescigno.

Chi sono tutti gli eletti partito per partito

Sono Lega, Pd, M5S, Forza Italia, Fratelli d’Italia e SVP i partiti che sono riusciti a conquistare seggi al Parlamento europeo.

La Lega ha ottenuto 28 seggi: Annalisa Tardino e Francesca Donato nella circoscrizione isole sono abbastanza sicuri. Massimo Casanova, Andrea Caroppo e Lucia Vuolo sono gli eletti della Lega al sud. Susanna Ceccardi e Antonio Maria Rinaldi potrebbero diventare i rappresentanti leghisti nella circoscrizione centro. Mara Bizzotto, Gianantonio Da Re, Paolo Borchio e Alessandra Basso faranno parte del parlamento europeo, eletti nella circoscrizione nord-est. Angelo Ciocca, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri e Danilo Lancini faranno parte del parlamento europeo, eletti nella circoscrizione nord-ovest. Al momento sono 15 i candidati quasi sicuri di un posto a Bruxelles. Ne restano altri 13.

Il Partito Democratico ha ottenuto 18 seggi. Nella circoscrizione Isole il medico di Lampedusa Pietro Bartolo e Caterina Chinnici sono sicuri dell’elezione. Al sud, sicuro eletto è Franco Roberti. Al centro Simona Bonafè, David Sassoli e Nicola Danti dovrebbero essere i tre rappresentanti del Pd. Carlo Calenda ed Elisabetta Gualmini risultano sicuramente eletti nel nord-est, mentre al nord-ovest il Pd ottiene i seggi di Giuliano Pisapia, Irene Tinagli, Pierfrancesco Majorino e Patrizia Toia. Sono 12 i candidati sicuri del posto all’europarlamento:

Per Fratelli d’Italia, i posti in Parlamento europeo dovrebbero essere 5: al momento sono sicuri del posto Fidanza al Nord Ovest (10871 preferenze), Berlato al Nord Est (19442 voti), Procaccini al Centro (38865 preferenze), Raffaele Fitto al Sud (86977 voti) e infine Stancanelli alle Isole (30299).

Forza Italia ottiene i seggi di Berlusconi e Salini al nord-ovest, Lara Comi al nord-est, Patriciello al sud Antonio Tajani al centro. Giuseppe Milazzo dovrebbe ottenere il posto di Forza Italia nella circoscrizione isole.