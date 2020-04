La versione di Bella Ciao che «resiste da casa»: la performance da brividi

Si chiamano Music in the mirror e hanno realizzato una versione di Bella Ciao che fa davvero venire i brividi, dedicandola a tutte quelle persone che hanno rischiato la vita in Italia e nel mondo per affrontare l’emergenza sanitaria da coronavirus. Ecco perché i musicisti dell’orchestra, collegandosi ognuno dalle proprie abitazioni, hanno realizzato una versione del canto partigiano in occasione della giornata del 25 aprile.

Bella Ciao dei Music in the mirror: la versione che fa venire i brividi

Una versione orchestrale, dedicata tutta a chi sta combattendo il virus in prima linea. Fabio Giovannelli alle percussioni, Flavio Gargano alle tastiere, Angelo Loia alla chitarra, Giuseppe Civiletti al contrabasso, Simone Sitta al violoncello, Roberta Rosato alla viola, Serena Giordano al violoncello, Lorenzo Boninsegna alla viola, Shaady Mucciolo al violino, Ilario Ruopolo al violino, Marzia De Nardo al violino, Giulia Anita Bari al violino, Benedetta Reda al flauto traverso, Francesca Salandri alle traversiere, Lorenzo Alessandrini all’oboe, Angelo Basile al sax soprano, Giorgia Ginevoli al clarinetto, Claudia Galli al fagotto, Luigi D’Urso alla tromba, Paolo Reda al corno, Antonio Reda al trombone, Francesco Lucantoni al corno, Liberato Fasano alla tuba, Mila Santos-Brochu al corno.

Meritano di essere nominati tutti, per l’idea (#IoREsiSTOacasa) e per l’esecuzione: la loro Bella Ciao Q-2020 è davvero un gioiello.