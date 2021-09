Barbara Palombelli: «Non mi sono spiegata bene: se uno sbaglia a parlare, sbaglia»

Nonostante il week-end in mezzo e il resto della settimana precedente, si parla ancora delle frasi di Barbara Palombelli a Forum sul femminicidio. Oggi, la giornalista è intervenuta nel corso delle trasmissioni di RTL 102.5 e ha affermato di aver sbagliato completamente ad aver tarato le espressioni utilizzate: «Io non mi sono spiegata bene – ha detto in radio -, anche se chi ha visto tutta la puntata ha capito perché era una causa sulla rabbia al femminile, con una psicologa in studio, con tutto ciò che poteva fare da contorno a questo tema. Io non mi sono spiegata bene e quindi mi sono scusata con il pubblico e con l’azienda, se uno sbaglia a parlare, sbaglia».

Palombelli dice che quando uno sbaglia a parlare, sbaglia

Non cerca scuse, dunque, la giornalista, conduttrice di programmi come Forum e Stasera Italia. Tuttavia, Barbara Palombelli ribadisce di essere stata attaccata pesantemente sui social network: sostiene di aver fatto l’abitudine a questi comportamenti, ma allo stesso tempo vuole ricordare tutte le giovani vittime di bullismo online. Commenti e attacchi via social network devono essere sempre un comportamento da stigmatizzare. La Palombelli, ad esempio, ha ricordato il caso di Loretta Goggi che ha deciso di abbandonare i social network proprio in seguito alle continue offere ricevute in questo contesto pubblico.

«Tutto quello che è accaduto – ha detto Palombelli – è stata una mia mancanza: non ho autori e non ho auricolari che mi suggeriscono, dunque la responsabilità è tutta mia. Ma chiediamoci cosa sta succedendo in questo Paese: da un lato super permissivo, dall’altro si muove in branco quando ci sono determinati contesti».