La difesa di Palombelli anche in tv: «Fraintesa, disinnescare la rabbia prima che diventi femminicidio»

Barbara Palombelli, diventata fulcro di una polemica per alcune sue parole sul femminicidio nel corso della trasmissione Forum, è tornata nuovamente sulla vicenda nella serata di ieri, con un intervento a Stasera Italia – il programma di approfondimento politico che conduce sempre su Rete 4 – e poi nel corso della trasmissione Quarto Grado. La giornalista ha provato a giustificarsi cercando di chiarire e di fare le sue scuse – in un luogo dove gli spazi sono sicuramente più dilatati rispetto all’immediata velocità dei social network – quanto affermato nel pomeriggio del 16 settembre.

Scuse Palombelli dopo la frase sui femminicidi

Barbara Palombelli ha voluto ripercorrere la sua lunga carriera dalla parte dei diritti delle donne (ultimamente, si era resa protagonista anche di un monologo sul palco di Sanremo). E ha provato a contestualizzare la sua affermazione, riprendendo ancora una volta le parole relative ai tentativi di disinnescare le violenze prima che queste si trasformino in femminicidio. Il problema è che, durante la trasmissione Forum, aveva parlato di una «domanda lecita», ovvero se gli uomini colpevoli di femminicidio non fossero spinti a commettere questo gesto perché esasperati o perché vittime a loro volta di aggressività da parte della donna.

Nel corso della trasmissione Stasera Italia, Barbara Palombelli si è difesa così:

La nostra #BarbaraPalombelli prima di iniziare la puntata ci tiene a sottolineare una cosa importante riguardo alla polemica scoppiata oggi#StaseraItalia pic.twitter.com/VDCK7oT4ND — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 17, 2021

«Oggi è successa una cosa terribile – ha detto -. È stata isolata una frase ed è stata impiegata per una serie continua di attacchi che mi ha colpito da tutte le parti. Sono stata accusata di assolvere gli uomini che usano violenza sulle donne, questo tradisce tutta la mia vita ed è quanto di più falso possa esistere. Non esiste nessuna rabbia o comportamento che possa giustificare il femminicidio o la violenza sulle donne. Questo per me è chiarissimo».

Ma allora perché quella frase? «Non esiste alcuna giustificazione a un femminicidio – ha concluso -, ma dobbiamo fare tutti un passo avanti e capire come disinnescare la violenza prima che diventi un femminicidio. Dobbiamo parlare per prevenire i comportamenti. Se qualcuno ha pensato di montare una tempesta mediatica contro di me io sono pronta a rispondere con la mia storia». A Quarto Grado, inoltre, Barbara Palombelli ha voluto ricordare di aver accolto in casa sua figli vittime di violenza, rivendicando la sua storia personale in difesa dei diritti delle donne. La conduttrice ci ha tenuto a esprimere le sue scuse per la frase non abbastanza chiara: «Chiedo scusa all’azienda e a tutti coloro che hanno creduto che io fossi quella persona lì, non sono quella persona sono sempre io».